Presa rusă a relatat pe larg vizita la Moscova a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, prezentând întâlnirea de peste trei ore cu Vladimir Putin drept o reluare importantă a dialogului dintre Rusia și SUA.

Relatarile au pus accentul pe atmosfera cordială, pe încrederea Kremlinului în cei doi negociatori și pe disponibilitatea Moscovei de a continua discuțiile, fără să indice însă obținerea unui acord concret privind Ucraina.

Potrivit comunicarii oficiale de la Kremlin, consilierul prezidențial Iuri Ușakov a descris conversația drept substanțială, constructivă si foarte sinceră. El a afirmat că reprezentanții americani au venit bine pregătiți și au prezentat mai multe idei privind posibilele căi de soluționare a conflictului.

Această caracterizare a devenit principala idee preluata de agențiile și publicațiile ruse.

Canalul militar Rybar cu 1,55 milioane de abonați a avertizat că nu trebuie așteptate detalii clare nici după negocieri și a ironizat avalanșa de presupuse informații exclusive despre pace. Rybar a prezentat oprirea atacurilor asupra Kievului drept o măsură strict legată de securitatea emisarilor, subliniind că aceasta nu înseamnă încetarea operațiunilor rusești în restul Ucrainei.

Margarita Simonian, șefa Russia Today nu a analizat substanța negocierilor, ci traducerea complimentului adresat de Witkoff lui Putin. Ea a susținut că traducătorul a diminuat importanța cuvintelor emisarului și că acesta ar fi descris întâlnirile cu liderul rus drept unele dintre cele mai importante momente pe care și le va aminti la pensie.

Dva Maiora are 1,16 milioane de abonați, fiind popular în rândul militarilor. Acolo s-a evidențiat laconic că ordinul lui Putin se referă numai la Kiev, „nu și la restul fostei RSS Ucrainene”. Postarea a primit considerabil mai multe reacții negative decât pozitive, ceea ce sugerează nemulțumirea unei părți a publicului militarist față de orice pauză a atacurilor.

Agenția de stat TASS a fragmentat concluziile întalnirii în mai multe știri, scoțând în evidență declarațiile favorabile Kremlinului. Agenția a relatat că Putin le-a prezentat emisarilor americani evaluările sale asupra situației militare și și-a exprimat încrederea în atingerea obiectivelor stabilite de Rusia.

TASS a subliniat, de asemenea, afirmația Kremlinului potrivit căreia orice înțelegere trebuie să elimine „cauzele profunde” ale conflictului.

Prin această formulare, Moscova se referă în mod obișnuit la un set mai larg de revendicări politice și de securitate, nu doar la oprirea luptelor. TASS a mai relatat că Witkoff și Kushner urmau să folosească evaluările prezentate de Putin în discuțiile programate la Kiev.

Kirill Dmitriev, șeful Fondului Rus pentru Investiții Directe și unul dintre participanții ruși la întrevedere, a numit deplasarea un „important moment de menținere a păcii”, formulare amplificată de TASS.

Interfax a relatat încă de la începutul întâlnirii că Putin le-a cerut celor doi emisari să-i transmită lui Donald Trump cele mai bune urări și mulțumiri. Agenția a evidențiat și faptul că liderul rus i-a salutat în limba engleză.

În actualizările publicate ulterior, Interfax a insistat asupra ideilor prezentate de delegația americană, asupra evaluărilor oferite de Putin și asupra intenției celor doi președinți de a continua contactele.

Tonul relatărilor a fost unul protocolar și optimist prudent: discuțiile au fost prezentate ca utile și consistente, dar fără menționarea unui acord, a unui calendar de negocieri sau a unor concesii acceptate de partea rusă.

Publicația economică Vedomosti a ales ca idee centrală afirmația lui Putin potrivit căreia asemenea contacte „sunt întotdeauna utile”.

Ziarul a evidențiat declarația președintelui rus conform căreia Moscova are un nivel ridicat de încredere în Witkoff și Kushner. Vedomosti a acordat spațiu și atmosferei personale a discuției: Witkoff ar fi spus că întrevederile cu Putin se vor număra printre amintirile sale cele mai importante după retragerea din activitate.

Publicația a prezentat vizita și ca pe o reconectare diplomatică după o pauză de șapte luni, precizând că emisarii americani urmau să plece direct spre Kiev.

Gazeta.ru a titrat pornind de la afirmația lui Putin că situația este „complicată”. Publicația a inventariat durata discuțiilor, pauza temporară a atacurilor asupra Kievului și mesajele cordiale schimbate între Kremlin și administrația Trump.

Spre deosebire de relatările predominant oficiale, Gazeta.ru a inclus și informații atribuite Bloomberg, potrivit cărora așteptările Moscovei înaintea vizitei ar fi fost foarte scăzute.

Sursele citate susțineau că vizitele anterioare ale emisarilor nu produseseră rezultate și că liderul rus ar fi dispus să încheie războiul numai în condițiile stabilite de Moscova.

Imaginea comună oferită de principalele publicații ruse a fost aceea a unei întâlniri respectuoase și productive, în care Putin și-a prezentat poziția dintr-o postură de încredere.

Relatările au acordat un spațiu amplu succeselor revendicate de armata rusă, relației personale cu negociatorii americani și disponibilității Moscovei pentru dialog. În schimb, presa rusă nu a prezentat detalii despre conținutul propunerilor americane și nu a indicat existența unui compromis privind teritoriile ocupate, garanțiile de securitate sau un armistițiu de durată.

Vizita a fost astfel descrisă mai ales ca un succes diplomatic și de imagine pentru Kremlin, nu ca un moment de cotitură demonstrabil în negocierile pentru încheierea războiului.