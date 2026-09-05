Kirill Budanov, șeful Biroului președintelui Ucrainei, a declarat că, în perioada în care conducea Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării (GUR), a comunicat în mod regulat cu Evgheni Prigojin, fondatorul grupării Wagner.

Potrivit lui Budanov, contactele cu omul de afaceri rus au continuat până cu puțin timp înainte de revolta Wagner din iunie 2023. Oficialul ucrainean nu a oferit alte detalii despre discuțiile purtate cu Prigojin.

Declarația lui Kirill Budanov, făcută într-un interviu pentru The New York Times, reprezintă prima confirmare oficială privind existența unor contacte directe între acesta și Evgheni Prigojin.

Budanov a precizat că discuțiile au avut loc în perioada în care se afla la conducerea GUR și că acestea s-au încheiat cu puțin timp înainte de revolta Wagner.

Oficialul ucrainean nu a dezvăluit natura discuțiilor și nici subiectele abordate în cadrul contactelor cu fondatorul grupării paramilitare ruse.

În 2023, The Washington Post, citând surse, relata că Evgheni Prigojin ar fi propus reprezentanților GUR o înțelegere.

Potrivit informațiilor publicate atunci de ziarul american, Prigojin s-ar fi oferit să transmită Ucrainei informații privind pozițiile trupelor ruse, pe care acestea le-ar fi putut folosi pentru atacuri, în schimbul retragerii trupelor ucrainene din zona Bahmut.

Informația a apărut în contextul luptelor intense pentru controlul orașului din regiunea Donețk, unde forțele Wagner au avut un rol important în ofensiva rusă.

Evgheni Prigojin a comentat la acel moment informațiile despre presupusele contacte cu serviciile de informații ucrainene într-o manieră ironică. „Da, desigur, pot confirma această informație, nu avem nimic de ascuns față de serviciile de informații străine: eu și Budanov suntem încă în Africa”, a declarat Prigojin, potrivit The Washington Post.

Până la declarația făcută acum de Budanov pentru The New York Times, nu existase o confirmare oficială privind existența unor contacte regulate între cei doi.

Evgheni Prigojin a murit în august 2023, într-un accident aviatic, la aproximativ două luni după revolta Wagner.

În iunie 2023, luptători ai grupării Wagner au ocupat instalații militare din Rostov-pe-Don și au pornit spre Moscova, într-o confruntare cu autoritățile ruse care s-a încheiat după negocieri.

Kirill Budanov conduce Biroul președintelui Ucrainei din ianuarie 2026. Înainte de această funcție, el a condus timp de șase ani Direcția Principală de Informații a Ministerului ucrainean al Apărării. Budanov a participat și la negocierile privind încheierea războiului dintre Ucraina și Rusia.