Președintele Finlandei, Alexander Stubb, respinge scenariile privind un posibil atac rusesc asupra unui stat NATO și spune că Moscova nu ar avea niciun interes să provoace cea mai puternică alianță militară din lume, potrivit Bild.

Liderul de la Helsinki spune că Moscova nu ar avea niciun motiv să testeze forța Alianței Nord-Atlantice și susține că evaluările alarmiste nu sunt susținute de dovezi.

În interviul acordat Bild, Stubb a comentat avertismentele unor oficiali occidentali privind evoluția capacităților militare ale Rusiei. Unele evaluări din Germania indică anul 2029 drept un posibil moment în care Moscova ar putea dispune de capacitatea necesară pentru a ataca un stat membru al NATO.

Președintele finlandez nu este însă convins de această perspectivă.

„Dacă cineva are un glob de cristal, e minunat. Eu nu văd dovezi sau fapte care să susțină acest lucru”, a declarat Stubb.

Finlanda, devenită membră NATO în 2023, după renunțarea la tradiționala sa politică de neutralitate în urma invaziei ruse din Ucraina, consideră în continuare necesară pregătirea pentru orice eventualitate. Stubb face însă diferența între necesitatea de a fi pregătit și probabilitatea unui atac rusesc.

Potrivit acestuia, Putin s-ar confrunta cu un risc enorm dacă ar încerca să provoace Alianța. Superioritatea NATO în ceea ce privește forțele convenționale, rachetele și arsenalul nuclear reprezintă, în opinia sa, un factor puternic de descurajare.

„Nu are niciun sens ca vreo putere din lume să pună la încercare hotărârea acestei alianțe”, a spus liderul finlandez.

Președintele Finlandei consideră că Moscova încearcă să amplifice temerile europenilor prin acțiuni de război informațional. În paralel, Rusia este deja supusă unei presiuni militare considerabile din cauza războiului din Ucraina.

Stubb susține că pierderile rusești ar ajunge la aproximativ 30.000-35.000 de militari pe lună, în timp ce recrutarea ar asigura în jur de 27.000 de oameni în aceeași perioadă.

„Au din ce în ce mai puțini soldați, într-o situație care devine tot mai complicată”, a afirmat el.

În aceste condiții, Stubb consideră greu de imaginat ca Rusia să poată deschide un al doilea front împotriva NATO.

„Pur și simplu nu-mi pot imagina că ar fi capabili să mobilizeze brusc forțele necesare pentru două fronturi”, a adăugat președintele finlandez.

În privința războiului din Ucraina, mesajul lui Stubb este categoric: Europa trebuie să continue sprijinul pentru Kiev.

Liderul finlandez susține că Ucraina se află într-o poziție mai favorabilă decât în orice alt moment al conflictului și avertizează că o eventuală înfrângere a acesteia ar avea consecințe directe asupra securității europene.

„Trebuie să înțelegem, în Germania și în Finlanda, că Ucraina este cea mai bună garanție de securitate pe care o avem împotriva Rusiei. Dacă Ucraina pierde, pierdem și noi”, a declarat Alexander Stubb.

Pentru președintele Finlandei, apărarea Ucrainei nu reprezintă, așadar, doar o problemă legată de războiul aflat în desfășurare, ci și o componentă esențială a securității întregii Europe.