Cel puțin 31 de persoane, dintre care 16 polițiști, au fost ucise și peste 100 au fost rănite într-un atac cu mașină-capcană urmat de un schimb de focuri la un complex al poliției din orașul Kohat, în nord-vestul Pakistanului, potrivit autorităților locale citate sâmbătă, 19 septembrie, de agenția AFP.

Atacul a avut loc vineri, în timpul rugăciunilor de vineri, într-o moschee aflată în incinta complexului Old Police Lines.

Potrivit unui oficial superior din poliția provinciei Khyber Pakhtunkhwa, cel puțin 31 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți. Luptele cu atacatorii au continuat și sâmbătă, în timp ce forțele de securitate încercau să securizeze întregul complex.

Atacul s-a produs în orașul Kohat, din provincia Khyber Pakhtunkhwa, o regiune situată în apropierea frontierei cu Afganistanul și afectată în ultimii ani de o intensificare a violențelor comise de grupări armate.

Potrivit relatărilor AFP și Reuters, un vehicul încărcat cu explozibili a fost condus spre complexul poliției și a explodat în zona unei moschei unde se aflau polițiști și membri ai familiilor acestora pentru rugăciunea de vineri. Explozia a provocat pagube importante clădirii și a afectat zidul exterior al complexului.

După detonare, mai mulți atacatori înarmați au încercat să pătrundă în complex. A urmat un schimb de focuri cu forțele de ordine, iar autoritățile au desfășurat o operațiune pentru eliminarea atacatorilor și securizarea sediilor poliției.

Complexul Old Police Lines din Kohat funcționează ca sediu al poliției la nivel districtual și găzduiește, între altele, birouri ale Departamentului pentru Combaterea Terorismului și ale Special Branch.

Primele informații transmise vineri indicau un bilanț de cel puțin 16 morți și zeci de răniți. Pe măsură ce operațiunile de salvare au continuat, numărul victimelor a crescut.

AFP a relatat sâmbătă că 31 de persoane au fost ucise, dintre care 16 erau membri ai poliției. Peste 100 de oameni au fost răniți, iar oficialii au avertizat că operațiunile de securizare a complexului erau încă în desfășurare.

Într-o relatare publicată anterior, Reuters informa că șapte atacatori au fost implicați în asalt, iar mai mulți dintre aceștia au fost uciși în timpul confruntării cu forțele de securitate. Detaliile privind numărul exact al atacatorilor și desfășurarea operațiunii au fost actualizate pe parcursul intervenției.

Responsabilitatea pentru atac a fost revendicată de Ittehadul Mujahideen, o alianță de grupări armate asociată comandantului Hafiz Gul Bahadur. Al Jazeera a relatat că gruparea a anunțat că a comis atacul sinucigaș asupra complexului din Kohat.

🚨SHOCKING | Powerful explosion followed by gunfire rocks the Kohat Police Lines in Khyber Pakhtunkhwa during Friday prayers, with casualties feared pic.twitter.com/pWWNkBP0FY — The Tatva (@thetatvaindia) September 18, 2026

Revendicarea trebuie însă diferențiată de o confirmare independentă a responsabilității. În primele ore după atac, Reuters relata că nu exista o revendicare imediată și că Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) negase implicarea. Ulterior, Al Jazeera și publicația pakistaneză Dawn au relatat despre revendicarea făcută de Ittehadul Mujahideen.

Ittehadul Mujahideen este prezentată în relatările internaționale drept o alianță asociată cu facțiuni militante active în regiunea de frontieră dintre Pakistan și Afganistan. Gruparea este legată de comandantul Hafiz Gul Bahadur, potrivit surselor citate de Al Jazeera și Dawn.

Khyber Pakhtunkhwa se află în centrul preocupărilor autorităților pakistaneze privind activitatea grupărilor armate. Provincia se învecinează cu Afganistanul și a fost scena mai multor atacuri în ultimele luni.

Autoritățile pakistaneze acuză grupări militante că folosesc teritoriul afgan pentru a pregăti sau organiza atacuri în Pakistan. Guvernul taliban de la Kabul respinge aceste acuzații. Tensiunile dintre cele două state au fost însoțite și de confruntări transfrontaliere.

Atacul de la Kohat s-a produs la o zi după ce șase soldați pakistanezi au fost uciși într-un atac cu bombă asupra unui convoi în districtul Hangu, tot în provincia Khyber Pakhtunkhwa, potrivit Al Jazeera.

La o zi după atac, forțele de securitate desfășurau în continuare operațiuni în interiorul complexului de poliție. Un oficial citat de AFP a declarat că mai mulți militanți se aflau încă într-o zonă destinată Special Branch și că schimbul de focuri continua.

Numărul exact al persoanelor implicate în confruntare nu era cunoscut, iar autoritățile continuau verificarea clădirilor și a zonelor afectate de explozie.