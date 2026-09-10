Pakistanul a transmis Iranului un avertisment privind atacurile grupării treroriste houthi asupra Arabiei Saudite, cerând Teheranului să-și folosească influența pentru a opri escaladarea, potrivit informațiilor furnizate de Reuters.

Mesajul vine după atacurile lansate marți, 8 septembrie, asupra unor orașe și instalații petroliere saudite, soldate cu 73 de răniți, și în contextul intensificării conflictului regional.

Avertismentul a fost transmis în ultimele 24 de ore de un diplomat regional, iar un oficial iranian a confirmat că mesajul a ajuns la Teheran.

Iranul ar fi răspuns că „nu controlează houthii”. În paralel, două surse iraniene au susținut că autoritățile de la Teheran au cerut grupării să atace Arabia Saudită și i-ar fi promis finanțare și arme suplimentare. Aceste acuzații nu au fost confirmate independent.

Pakistanul are un acord de apărare cu Arabia Saudită și Turcia, iar autoritățile de la Islamabad au subliniat că orice eventuală implicare militară ar avea caracter defensiv.

Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, a declarat la televiziunea pakistaneză că o agresiune împotriva unuia dintre cele trei state ar putea fi considerată o agresiune împotriva tuturor.

„O agresiune împotriva unei țări va fi considerată o agresiune împotriva tuturor celor trei țări”, a spus Asif. El a adăugat că acordul ar putea deveni operațional dacă atacurile neprovocate sau efectele conflictului s-ar extinde asupra teritoriului saudit.

Surse pakistaneze citate de Reuters au precizat că nu a fost luată o decizie privind participarea la lovituri de represalii. Sprijinul militar, tehnic, terestru sau aerian ar putea fi acordat în interiorul Arabiei Saudite, fără participarea trupelor pakistaneze la operațiuni de luptă pe teritoriul altor state.

Atacurile teroriste de marți au vizat orașele Khamis Mushait, Abha, Najran și Jazan. Printre ținte s-au numărat o bază aeriană și instalații ale companiei petroliere Aramco.

Autoritățile saudite au anunțat că vor lua măsurile necesare pentru apărarea suveranității țării, în timp ce gruparea houthi a susținut că operațiunea a fost un răspuns la atacurile saudite din Yemen.

Miercuri, purtătorul de cuvânt militar al grupării teroriste houthi, Yahya Saree, a afirmat că aviația saudită a efectuat 54 de lovituri aeriene în mai multe provincii yemenite în ultimele 12 ore.

🚨🇾🇪 BREAKING: Houthi fighters are reportedly inside Mocha's city center Footage circulating tonight claims to show Ansarallah forces in the port city on Yemen's Red Sea coast. Nothing confirmed by either side, and the Giants Brigades were still fighting on the approaches… pic.twitter.com/5qVOhFFEBz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 10, 2026

El a avertizat că atacurile „nu vor rămâne fără răspuns și nepedepsite”. Afirmația privind loviturile saudite a fost prezentată de Reuters ca declarație a grupării, fără o confirmare independentă a tuturor detaliilor.

Intervenția diplomatică a Islamabadului reflectă poziția sa delicată între Arabia Saudită și Iran. Potrivit surselor citate de Reuters, Pakistanul urmărește să limiteze atacurile înainte ca Riyadhul să solicite o implicare militară mai amplă.

Un diplomat regional a declarat că Pakistanul dorește, pentru moment, o soluție diplomatică și speră ca situația să nu ajungă în punctul în care să fie necesară intervenția sa practică. În același timp, coordonarea dintre Arabia Saudită, Pakistan și Turcia indică o apropiere a cooperării de securitate în regiune.

Escaladarea are implicații și pentru piețele energetice. Atacurile asupra infrastructurii petroliere saudite au loc în paralel cu tensiunile dintre Iran și Statele Unite în zona Golfului și cu perturbările traficului maritim prin Strâmtoarea Hormuz.

Reuters a relatat că petrolul Brent a depășit 100 de dolari pe baril pe 9 septembrie, pe fondul incertitudinii privind transporturile de petrol și al intensificării atacurilor.

Arabia Saudită încearcă să răspundă atacurilor fără a fi atrasă într-un război regional mai larg, însă extinderea confruntărilor crește presiunea asupra aliaților săi.