Cel puțin 13 bebeluși, cei mai mulți dintre ei nou-născuți, au murit în urma unui incendiu devastator izbucnit miercuri la cel mai mare spital din Islamabad, Pakistan, potrivit BBC.

Tragedia s-a produs în secția destinată îngrijirii nou-născuților din cadrul Institutului Pakistanului pentru Științe Medicale (PIMS).

Potrivit primelor informații furnizate de surse din cadrul echipelor de salvare, incendiul ar fi fost provocat de explozia unui compresor al instalației de aer condiționat. Dispozitivul s-ar fi aflat în interiorul secției de nou-născuți în momentul în care a avut loc deflagrația.

Flăcările s-au extins rapid, iar personalul medical și echipele de intervenție au încercat să evacueze copiii aflați în salon. Sursele citate susțin că un singur bebeluș ar fi fost salvat. Alți copii se află în continuare în stare critică, astfel că bilanțul victimelor ar putea crește în următoarele ore.

Comisarul-șef al Islamabadului, Sohail Ashraf, a anunțat că autoritățile au primit apelul de urgență miercuri dimineață, cu puțin înainte de ora locală 7:00. Echipajele de intervenție au fost trimise imediat către unitatea medicală.

Potrivit informațiilor publicate de oficial pe platforma X, pompierii au intervenit rapid și au reușit să lichideze incendiul.

Autoritățile desfășoară acum verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia și dacă au existat probleme tehnice sau alte cauze care au favorizat izbucnirea și propagarea focului.

PIMS este o unitate medicală administrată de guvernul pakistanez și se află pe un amplasament extins din capitală. Spitalul reprezintă una dintre cele mai importante instituții medicale din țară și oferă servicii pentru numeroși pacienți.

Conform informațiilor prezentate pe site-ul instituției, PIMS are și rol academic, obiectivul declarat fiind acela de a funcționa ca o universitate medicală de referință, cu accent pe educație și cercetare.

Ancheta autorităților continuă, iar specialiștii urmează să stabilească dacă explozia compresorului a fost într-adevăr cauza incendiului.