Moartea a doi bebeluşi, investigată în Franța. Sugarii ar fi consumat formule de lapte praf retrase de pe piață 

Ministerul Sănătății din Franța a anunțat, vineri, că anchetatorii analizează cazurile a doi sugari care au murit după ce au consumat formule de lapte praf pentru bebeluși, produse retrase preventiv de pe piață la începutul acestei luni, potrivit Reuters.

Unul dintre bebeluși a murit în orașul Pessac, din sud-vestul Franței, după ce a fost hrănit cu lapte praf Guigoz, produs de grupul elvețian Nestlé. Procurorul din Bordeaux a declarat că este în curs o anchetă pentru stabilirea cauzei posibile a morții.

Reuters nu a reușit să stabilească ce formulă de lapte a consumat cel de-al doilea bebeluș. Birourile parchetului din Angers, din vestul Franței, unde a avut loc celălalt caz în care a murit un bebeluș, nu au răspuns solicitării de comentarii transmise de sursa citată.

Luna aceasta, Nestlé și grupul francez privat Lactalis au retras de pe piață mai multe loturi de lapte praf pentru sugari vândute în Franța, după apariția suspiciunilor privind o posibilă contaminare cu cereulidă, o toxină care poate provoca greață și vărsături.

Nestlé a anunțat că a luat act de anchetele aflate în desfășurare. „Așa cum au precizat autoritățile, în acest stadiu nimic nu indică vreo legătură între aceste evenimente tragice și consumul produselor noastre”, a anunțat compania.

Lactalis, cel mai mare grup de produse lactate din lume, a retras produse de lapte pentru sugari în 18 țări, iar Nestlé în câteva zeci de state. Un alt grup francez, Danone, a blocat un lot de formulă de lapte pentru sugari produs special pentru piața din Singapore. Toate cele trei companii au precizat că măsurile au fost luate cu titlu preventiv.

Ministerul Agriculturii din Franța a anunțat, miercuri, că rezultatele unei prime anchete judiciare sunt așteptate în următoarele 10 zile. Potrivit instituției, investigațiile au indicat drept sursă a contaminării un ulei bogat în acid arahidonic (ARA), produs de un furnizor din China.