Alegerile prezidențiale din Brazilia se desfășoară într-un climat de profundă polarizare politică, iar Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, încearcă să obțină victoria mizând pe popularitatea și moștenirea politică a familiei sale. Candidatul de dreapta, în vârstă de 45 de ani, îl înfruntă pe actualul șef al statului, Luiz Inácio Lula da Silva, într-o cursă electorală extrem de strânsă, potrivit celor mai recente sondaje. Deși beneficiază de sprijinul electoratului conservator, campania sa este afectată de acuzații de corupție, de controverse financiare și de implicarea familiei Bolsonaro în tensiunile diplomatice dintre Brazilia și Statele Unite, potrivit The Washington Post.

Flávio Nantes Bolsonaro încearcă să continue proiectul politic al tatălui său, care ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru orchestrarea unui complot destinat să împiedice transferul puterii după alegerile din 2022. În ciuda problemelor juridice ale familiei, Bolsonaro junior a reușit să mobilizeze o parte importantă a electoratului de dreapta și să devină principalul contracandidat al lui Lula da Silva.

Avocat de profesie, Flávio Bolsonaro și-a construit cariera politică în statul Rio de Janeiro, unde a fost ales pentru prima dată în legislativul local la vârsta de 21 de ani. A ocupat patru mandate înainte de a ajunge în Senatul federal, în 2018, an în care tatăl său a câștigat alegerile prezidențiale.

Activitatea sa politică s-a concentrat în special pe securitatea publică, într-o regiune afectată de criminalitatea organizată și de violență. Flávio a susținut în mod constant măsuri dure împotriva infracționalității și a pledat pentru consolidarea protecției acordate polițiștilor și celorlalte forțe de ordine.

În martie, acesta a cerut ca cele mai mari două organizații criminale din Brazilia să fie desemnate drept grupări teroriste. În luna mai, a mers în Statele Unite pentru a-i solicita direct lui Donald Trump să susțină această inițiativă.

Demersul a fost criticat de președintele Lula da Silva și de reprezentanții stângii braziliene, care au considerat că o asemenea măsură ar putea afecta suveranitatea țării. Ulterior, după ce Statele Unite au anunțat desemnarea grupărilor criminale drept organizații teroriste, Flávio Bolsonaro le-a mulțumit lui Donald Trump și secretarului de stat Marco Rubio.

Strategia sa politică vizează una dintre principalele preocupări ale populației. Un sondaj Quaest din august arăta că 33% dintre brazilieni considerau violența drept cea mai importantă problemă a țării, un procent de peste două ori mai mare decât cel al persoanelor care indicau economia.

Cu toate acestea, Flávio este perceput ca o variantă mai moderată și mai dispusă la dialog decât tatăl său. „În timpul diferitelor crize ale guvernului lui Jair Bolsonaro, Flávio părea a fi membrul familiei cu o oarecare disponibilitate pentru a se angaja în dialog”, a declarat Octávio Amorim Neto, politolog și profesor la Fundația Getulio Vargas.

Jair Bolsonaro continuă să fie figura centrală a campaniei fiului său, în pofida condamnării la 27 de ani de închisoare pentru orchestrarea unui complot de lovitură de stat militară, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022 în fața lui Lula da Silva. Potrivit anchetatorilor, planul ar fi inclus și asasinarea unor rivali politici și judecători.

Flávio nu a încercat să se distanțeze de imaginea tatălui său, ci și-a construit discursul electoral în jurul valorilor conservatoare promovate de acesta. În campanie au fost folosite inclusiv înregistrări audio și video generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care Jair Bolsonaro își exprimă susținerea pentru fiul său și prezintă victoria acestuia drept o modalitate de continuare a proiectului conservator.

La 16 august, în orașul în care și-a lansat candidatura la președinție, Flávio Bolsonaro le-a vorbit miilor de susținători despre asemănarea sa cu fostul lider brazilian.

„Știu că vă uitați la mine chiar acum și vă gândiți la cineva”, le-a spus Flávio Bolsonaro miilor de susținători adunați pe 16 august în orașul în care și-a lansat candidatura la prezidențiale. „Știu că semăn cu el, dar este dificil să-l compari pe fiul lui Pelé cu Pelé.”

Prin această strategie, candidatul încearcă să valorifice atașamentul susținătorilor tatălui său și să consolideze identitatea politică a mișcării Bolsonaro, într-un moment în care fostul președinte nu mai poate participa direct la competiția electorală.

Una dintre cele mai mari probleme ale candidatului de dreapta este ancheta legată de Banco Master, care a adus acuzații de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală. Poliția Federală și Curtea Supremă din Brazilia investighează presupusele legături dintre Flávio Bolsonaro și Daniel Vorcaro, fostul proprietar al băncii, arestat ulterior într-un dosar de fraudă de amploare.

Potrivit informațiilor prezentate în dosar, Flávio Bolsonaro ar fi fost interceptat în timp ce îi solicita lui Vorcaro peste 26 de milioane de dolari pentru finanțarea unui film biografic despre Jair Bolsonaro, intitulat „Dark Horse”. Producția ar urma să îl aibă în rolul principal pe actorul Jim Caviezel.

Flávio a susținut că demersul său a vizat obținerea unei sponsorizări private și că nu a implicat utilizarea banilor publici. Procurorii suspectează însă că presupuse plăți fictive prin intermediul unor firme de consultanță ar fi fost folosite pentru a masca mita și operațiunile de spălare a banilor.

Controversa a devenit una dintre principalele vulnerabilități ale campaniei sale, în condițiile în care candidatul încearcă să își consolideze imaginea de politician capabil să conducă țara și să combată corupția.

Moștenirea politică a fostului președinte a fost asociată și cu o criză diplomatică majoră între Brazilia și Statele Unite. În a doua jumătate a anului 2025, administrația Trump a criticat procesul intentat lui Jair Bolsonaro, pe care l-a descris drept o „vânătoare de vrăjitoare”.

Ca măsură de presiune asupra guvernului de la Brasilia, Washingtonul a impus tarife vamale de 50% pentru importurile braziliene și a sancționat judecători din Brazilia.

Ulterior, Eduardo Bolsonaro, fratele lui Flávio, a fost acuzat că a făcut lobby intens la Washington pentru introducerea sancțiunilor economice împotriva țării sale. Eduardo a primit, la rândul său, o condamnare la închisoare în Brazilia, în 2026.

Deși tensiunile comerciale dintre cele două state s-au diminuat după negocierile directe dintre Lula da Silva și Donald Trump, asocierea lui Flávio cu această dispută a afectat percepția alegătorilor moderați, care au considerat că demersurile familiei Bolsonaro au pus în pericol interesele economice ale Braziliei.

Întrebat vineri seară despre scrutinul brazilian și despre candidatul pe care îl susține, Donald Trump a evitat să își exprime o preferință. Flávio Bolsonaro nu beneficiază, astfel, de o susținere directă din partea liderului american, însă agenda sa politică a atras sprijinul unor lideri conservatori din regiune, printre care președintele Argentinei, Javier Milei.

Programul electoral al lui Flávio Bolsonaro urmează tendința de consolidare a dreptei în America Latină. Candidatul propune o agendă economică inspirată de politicile promovate de Javier Milei, care include reducerea semnificativă a numărului de ministere și diminuarea aparatului administrativ al statului.

În politica externă, acesta susține o apropiere de viziunea conservatoare a Statelor Unite și adoptă o poziție dură față de guvernele din Venezuela și Cuba, pe care le consideră regimuri autoritare.

Prin aceste propuneri, Bolsonaro junior încearcă să atragă atât electoratul tradițional al tatălui său, cât și alegătorii nemulțumiți de actuala administrație de stânga.

În pofida controverselor și a problemelor juridice care îl vizează, Flávio Bolsonaro a ajuns la o distanță relativ mică de principalul său contracandidat, președintele Luiz Inácio Lula da Silva.

Potrivit celor mai recente sondaje menționate în datele electorale, Lula ar obține 39% din voturi în primul tur, față de 34% pentru Flávio Bolsonaro. Într-o eventuală confruntare directă din turul al doilea, cei doi candidați ar fi la egalitate.

În schimb, platforma de pariuri Polymarket îl plasează pe candidatul de dreapta în fruntea estimărilor, cu o probabilitate de 57% de a câștiga alegerile, comparativ cu 43% în cazul lui Lula da Silva.

La 45 de ani, Flávio Bolsonaro încearcă să obțină victoria într-o confruntare cu un lider de aproape 81 de ani, care candidează pentru al patrulea mandat prezidențial. Rezultatul scrutinului va influența nu doar direcția politică și economică a Braziliei, ci și poziționarea celei mai mari economii din America Latină în raport cu Statele Unite și cu restul regiunii.