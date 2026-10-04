Aproximativ 70 de elemente de muniție neexplodată, printre care proiectile perforante și explozive, bombe de aruncător și o grenadă defensivă, au fost găsite duminică în pădurea Stroiești, din comuna Todirești, județul Iași. Echipa pirotehnică a intervenit pentru ridicarea acestora, înainte ca obiectele periculoase să pună în pericol persoanele care tranzitează zona. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, muniția a fost descoperită într-o zonă împădurită, iar intervenția a fost desfășurată de specialiștii Detașamentului 2 de Pompieri Iași.

Echipa pirotehnică a verificat și a asanat o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați din pădurea Stroiești, unde au fost identificate mai multe categorii de muniție rămasă neexplodată.

Printre obiectele ridicate se numără proiectile perforante și explozive, bombe de aruncător, o grenadă defensivă și muniție de infanterie. Toate elementele au fost colectate și transportate în condiții de siguranță, urmând să fie depozitate și distruse conform procedurilor specifice.

„Fiecare element de muniţie ridicat înseamnă îndepărtarea unui pericol din locurile în care cetăţenii muncesc, se plimbă sau îşi petrec timpul alături de copii. Fiecare intervenţie cere răbdare, precizie şi responsabilitate faţă de întreaga comunitate”, se arată în comunicatul ISU Iaşi.

Potrivit datelor centralizate la 4 octombrie, echipa pirotehnică a ISU Iași a desfășurat, de la începutul anului, 182 de misiuni, dintre care 173 de asanare și nouă de distrugere a muniției.

În timpul acestor intervenții, specialiștii au verificat o suprafață totală de 40.480 de metri pătrați și au identificat 3.470 de elemente de muniție neexplodată.

Reprezentanții ISU Iași atrag atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă muniția neexplodată și le recomandă cetățenilor să respecte măsurile de siguranță dacă găsesc obiecte care ar putea fi proiectile, grenade sau alte dispozitive explozive.

Acestea nu trebuie atinse, lovite, mutate sau demontate și nici aruncate în foc. Persoanele care descoperă astfel de obiecte trebuie să se îndepărteze de locul respectiv și să sune imediat la numărul de urgență 112, pentru ca echipele specializate să poată interveni.