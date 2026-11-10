Două grenade de mână și peste 100 de cartușe au fost găsite marți, 10 noiembrie, în zona Parcului Cancicov din municipiul Bacău. La fața locului au intervenit pirotehnicienii Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au verificat perimetrul și au ridicat muniția.

În urma cercetărilor, echipa specializată a identificat două grenade de mână defensive, 108 cartușe de infanterie, calibru 6,5 mm, precum și 20 de tuburi de cartuș.

„În urma cercetării zonei, pirotehnicienii au identificat și ridicat două grenade de mână defensive, 108 cartușe de infanterie, calibru 6,5 mm, și 20 de tuburi de cartuș”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuța Socaci.

Toate elementele de muniție au fost ridicate de specialiști, transportate și depozitate în condiții de siguranță. Acestea urmează să fie distruse printr-o procedură controlată.

Reprezentanții ISU atrag atenția că munițiile rămase neexplodate pot reprezenta un pericol major, inclusiv atunci când sunt corodate sau par deteriorate.

Persoanele care descoperă astfel de obiecte sunt sfătuite să nu le atingă și să nu încerce să le deplaseze. Autoritățile trebuie anunțate imediat, prin apel la numărul unic de urgență 112.

În luna septembrie, sute de elemente de muniție provenite din timpul conflictelor armate au fost descoperite în localitatea Valea Ursului, comuna Miroslava, județul Iași. Echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași a intervenit pentru asanarea terenului, unde au fost identificate cantități importante de muniție de război.

Potrivit ISU Iași, au fost descoperite și ridicate 553 de proiectile explozive de calibru 76 mm, un proiectil perforant de calibru 47 mm și trei focoase.