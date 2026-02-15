Intervenție pirotehnică lângă gara din Galați, după identificarea unei grenade

O grenadă a fost descoperită în apropierea gării din municipiul Galați, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică. Autoritățile au intervenit pentru securizarea perimetrului, iar obiectul suspect a fost ridicat de specialiști. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Descoperirea a determinat activarea procedurilor standard pentru astfel de situații, iar echipajul pirotehnic a fost trimis la fața locului pentru verificări. Zona a fost izolată temporar, pentru a preveni orice risc pentru populație.

Reprezentanții ISU Galați au anunțat că apelul a fost primit în jurul orei 02:30. În urma sesizării, o echipă specializată s-a deplasat de urgență în zona indicată.

„În cursul nopții trecute, în jurul orei 02:30, prin apel la numărul unic de urgență 112 a fost semnalată prezența unui posibil element de muniție în zona Gării din municipiul Galați. La fața locului s-a deplasat de urgență echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență General Eremia Grigorescu al județului Galați”, au transmis oficialii.

După efectuarea cercetărilor în teren, specialiștii au stabilit natura obiectului descoperit.

„În urma cercetărilor efectuate, specialiștii au identificat un element de muniție rămas neexplodat, respectiv o carcasă de grenadă”, a precizat sursa citată.

Conform procedurilor, pirotehniștii au delimitat perimetrul pentru a elimina orice pericol. Intervenția s-a desfășurat fără incidente, iar circulația în zonă nu a fost afectată pe termen lung.

Autoritățile au ridicat carcasa de grenadă, urmând ca aceasta să fie transportată într-un spațiu special amenajat pentru distrugerea controlată. Reprezentanții ISU au menționat că muniția va fi neutralizată într-un poligon autorizat.

Astfel de intervenții sunt realizate periodic de echipajele pirotehnice, în special în cazul descoperirii unor elemente de muniție rămase neexplodate, provenite din conflicte armate sau activități militare desfășurate în trecut.

În contextul incidentului, ISU Galați a reiterat recomandările adresate cetățenilor privind comportamentul adecvat în cazul identificării unor obiecte suspecte.

„Reamintim cetățenilor că, în cazul descoperirii unor obiecte metalice ce pot proveni din muniție, nu trebuie să le atingă, să le miște sau să le transporte, ci să anunțe de urgență autoritățile prin apel la 112”, au transmis reprezentanții instituției.

Specialiștii subliniază că manipularea unor astfel de obiecte poate fi extrem de periculoasă, chiar dacă acestea par degradate sau inofensive. Muniția neexplodată poate reacționa imprevizibil, existând risc de detonare.

Autoritățile recomandă ca orice obiect care seamănă cu un element de muniție – grenade, proiectile, cartușe sau fragmente metalice suspecte – să fie semnalat imediat, fără intervenția persoanelor neautorizate.

În urma intervenției din municipiul Galați, nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Operațiunea de verificare, izolare și ridicare a obiectului s-a desfășurat conform protocoalelor în vigoare.

Reprezentanții ISU au precizat că astfel de situații sunt tratate cu prioritate, pentru eliminarea rapidă a oricărui risc la adresa siguranței publice.