Social

Scandal la Drive-Thru. Doi frați, reținuți după bătaie și mașini avariate

Comentează știrea
Scandal la Drive-Thru. Doi frați, reținuți după bătaie și mașini avariateDrive Thru. Sursa foto ShutterStock
Din cuprinsul articolului

Un incident violent a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă la Piatra-Neamț, în apropierea unui restaurant Drive-Thru, după ce un șofer din Republica Moldova a lovit un alt autovehicul, declanșând un conflict care a continuat ulterior în parcarea unui supermarket din oraș, informează IPJ Neamț.

Scandal în Piatra Neamț

Autoritățile au reținut doi frați implicați în scandal și continuă audierile pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

Potrivit polițiștilor, sesizarea a fost făcută la ora 22:50, când mai multe persoane se aflau în zona fast-food-ului și au fost martore la izbucnirea conflictului.

Mașină poliție

Sursă foto: Pixabay.com

„La data de 13 februarie a.c., polițiști din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț au intervenit după ce au fost anunțați despre un conflict între mai multe persoane în zona unui restaurant tip fast-food”, se arată într-un comunicat al IPJ Neamț.

Țara unde se află cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Și adulții spun vreau să merg acolo”. Ce facilități oferă | Video
Țara unde se află cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Și adulții spun vreau să merg acolo”. Ce facilități oferă | Video
Semnalul „Wow!” Misterul mesajului radio din spațiu care nu s-a mai repetat niciodată
Semnalul „Wow!” Misterul mesajului radio din spațiu care nu s-a mai repetat niciodată

De la ce a pornit totul

Investigațiile preliminare arată că totul a început atunci când șoferul în vârstă de 37 de ani, din Republica Moldova, a manevrat autoturismul pe aleea Drive-Thru și a lovit un alt vehicul aflat la rând.

În urma coliziunii, a izbucnit un conflict verbal și fizic între șofer și patru persoane din mașina acroșată. În scurt timp, fratele bărbatului, în vârstă de 38 de ani, s-a implicat în altercație, iar tensiunile s-au mutat în parcarea unui supermarket din apropiere.

Două persoane au fost reținute

Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, iar cei doi frați din Republica Moldova au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a responsabilităților și pentru luarea măsurilor legale corespunzătoare.

În acest context, poliția a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ancheta urmărește atât implicarea directă a celor doi frați, cât și eventualele complicități ale altor participanți la conflict. Aceștia riscă să fie arestați și amendați după incidentul de la drive-thru.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:24 - Sindromul Havana, misterul medical care a intrat în geopolitica modernă după ce a lovit diplomații americani
22:15 - Scandal la Drive-Thru. Doi frați, reținuți după bătaie și mașini avariate
22:07 - „U” Cluj - Csikszereda, 4-1. Gazdele s-au impus fără emoții și sunt tot mai aproape de play-off
21:55 - Orban își intensifică campania anti‑Bruxelles: Vom câștiga alegerile
21:46 - Mama fetiței internate cu răni grave din Teleorman, reținută. Ce spun autoritățile
21:37 - Chipul unui „vampir” dezvăluit. Trupul fusese exhumat, decapitat și reînhumat cu fața în jos

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale