Scandal la Drive-Thru. Doi frați, reținuți după bătaie și mașini avariate

Un incident violent a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă la Piatra-Neamț, în apropierea unui restaurant Drive-Thru, după ce un șofer din Republica Moldova a lovit un alt autovehicul, declanșând un conflict care a continuat ulterior în parcarea unui supermarket din oraș, informează IPJ Neamț.

Autoritățile au reținut doi frați implicați în scandal și continuă audierile pentru clarificarea tuturor circumstanțelor.

Potrivit polițiștilor, sesizarea a fost făcută la ora 22:50, când mai multe persoane se aflau în zona fast-food-ului și au fost martore la izbucnirea conflictului.

Investigațiile preliminare arată că totul a început atunci când șoferul în vârstă de 37 de ani, din Republica Moldova, a manevrat autoturismul pe aleea Drive-Thru și a lovit un alt vehicul aflat la rând.

În urma coliziunii, a izbucnit un conflict verbal și fizic între șofer și patru persoane din mașina acroșată. În scurt timp, fratele bărbatului, în vârstă de 38 de ani, s-a implicat în altercație, iar tensiunile s-au mutat în parcarea unui supermarket din apropiere.

Persoanele implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri, iar cei doi frați din Republica Moldova au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a responsabilităților și pentru luarea măsurilor legale corespunzătoare.

În acest context, poliția a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ancheta urmărește atât implicarea directă a celor doi frați, cât și eventualele complicități ale altor participanți la conflict. Aceștia riscă să fie arestați și amendați după incidentul de la drive-thru.