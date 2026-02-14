Social

O taxă care a stârnit nemulțumiri în rândul șoferilor, eliminată. Decizia a fost luată de judecători

O taxă care a stârnit nemulțumiri în rândul șoferilor, eliminată. Decizia a fost luată de judecătoriParcare. Sursa foto: Pixabay
Șoferii primesc o veste bună la început de an. Tribunalul Constanța a decis suspendarea taxei auto de 200 de lei, reintrodusă prin hotărâre a Consiliului Local la finalul anului trecut. Măsura îi viza pe toți proprietarii de autoturisme înregistrate fiscal în municipiu, atât persoane fizice, cât și firme. În urma deciziei instanței, taxa nu mai apare în aplicațiile utilizate pentru plata online a impozitelor și taxelor locale.

O taxă valabilă pentru șoferii din Constanța, anulată de tribunal

Măsura a fost contestată în instanță de un grup de avocați care, în 2025, au obținut anularea definitivă a unei hotărâri similare.

Decizia de suspendare a fost pronunțată pe 6 februarie 2026. Ulterior, pe 10 februarie, aceiași avocați au depus și o cerere de anulare a hotărârii Consiliului Local prin care taxa fusese reintrodusă la începutul acestui an.

Ce a stabilit instanța

Potrivit minutei instanței, soluția este următoarea:

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Niță Eduard-Nicolae, Doicescu Violeta-Mirela, Tatu Emil-Mihail, Andronache Silvia şi Andrei Cristina-Laura, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanța, având ca obiect suspendare act administrativ (…).

Dispune suspendarea executării Capitolului 1 din Anexa 6 la Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2026 nr. 462/23 decembrie 2025, emisă de pârâtul Consiliul Local al Municipiului Constanţa, până la pronunţarea instanţei de fond asupra cererii având ca obiect anularea actului administrativ”, se arată în minuta deciziei de suspendare, potrivit Ziarul Amprenta.

Dosarul urmează să fie repartizat unui complet de judecată care va stabili data primei înfățișări. Hotărârea Tribunalului Constanța poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Constanța.

Judecătorii au anulat o altă taxă în 2025

Anul trecut, instanța a decis anularea unei taxe asemănătoare, motivând că autoritatea locală nu oferea un serviciu concret în schimbul banilor colectați.

Deși legea permite consiliilor locale să instituie taxe, judecătorii au subliniat că orice taxă trebuie să fie însoțită de o contraprestație reală pentru contribuabili, cum ar fi amenajarea locurilor de parcare sau alte servicii vizibile oferite în schimbul sumei plătite.

„În cauza de faţă, pentru perceperea taxei pentru utilizarea domeniului public sau privat al municipiului Constanţa, este necesar ca autoritatea publică locală să ofere o contraprestaţie, respectiv o sistematizare a locurilor publice în care autovehiculele pot staţiona în condiţii de legalitate şi siguranţă, dar din cuprinsul anexei nr. 6 la HCL nr. 412/2024 nu rezultă că se prestează un serviciu în schimbul achitării acestei taxe”, a motivat instanța în 2025.

În paralel, prefectul județului Constanța a deschis un alt proces împotriva Consiliului Local, solicitând anularea unei hotărâri care prevedea compensarea taxei de 200 de lei deja achitate de unii locuitori înainte ca aceasta să fie anulată anul trecut.

Istoricul taxei

Taxa auto de 200 de lei a fost adoptată pentru prima dată la sfârșitul lunii septembrie 2024. În 2025, toți proprietarii de mașini din Constanța au achitat această sumă pentru fiecare autoturism înregistrat fiscal la Serviciul Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.

De la plată au fost scutiți cei care aveau abonamente pentru parcare deja achitate.

