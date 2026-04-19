Cum eviți o țeapă imobiliară înainte să plătești avansul pentru un apartament. Detaliile pe care dezvoltatorul ar trebui să le dezvăluie

Achiziția unui apartament reprezintă una dintre cele mai importante decizii financiare pentru o familie, iar dincolo de prețul afișat și zona în care se află imobilul, siguranța tranzacției depinde în mare măsură de informațiile pe care cumpărătorul reușește să le obțină înainte de semnarea contractului. Pe TikTok, un agent imobiliar a explicat la ce ar trebui să fie atenți viitorii proprietari.

Un prim element care trebuie analizat cu atenție este identitatea dezvoltatorului imobiliar, experiența acestuia pe piață și modul în care a livrat proiectele anterioare fiind indicatori importanți ai seriozității sale, în condițiile în care contează în egală măsură dacă proiectele au fost finalizate la timp, dacă au existat întârzieri semnificative sau litigii și, mai ales, cum au fost acestea soluționate.

„Ce întrebări să pui dezvoltatorului… În primul rând, ce materiale au fost folosite în construcție și la finisaje. Ce eficiență energetică și termică are clădirea și dacă a mai avut astfel de proiecte în trecut”, a explicat agentul imobiliar.

Pe lângă acestea, viitorii proprietari nu trebuie să neglijeze nici aspectele juridice legate de locuința pe care o cumpără sau de terenul pe care aceasta a fost ridicată.

Un alt aspect esențial îl reprezintă regimul juridic al terenului pe care urmează să fie construit imobilul, fiind necesar să se verifice dacă dezvoltatorul este proprietar legal, dacă există ipoteci, sarcini sau litigii pe acel teren și dacă acesta este complet liber din punct de vedere juridic, la care se adaugă obligativitatea verificării autorizației de construire și a întregii documentații urbanistice aferente proiectului.

Un proiect imobiliar considerat sigur este acela care are toate avizele și autorizațiile necesare emise și valabile, deoarece lipsa acestora poate duce la întârzieri, blocaje administrative sau chiar la imposibilitatea finalizării construcției, motiv pentru care cumpărătorii ar trebui să solicite clarificări privind autorizația de construire, certificatul de urbanism și eventualele modificări aprobate ulterior.

Termene de finalizare și întârzieri posibile în ceea ce privește livrarea. Ce informații trebuie să ceară cei care vor să cumpere un apartament

Un element deosebit de important îl reprezintă termenul de livrare al locuinței, care trebuie analizat cu atenție pentru a înțelege dacă este unul ferm sau doar estimativ, precum și care sunt clauzele contractuale referitoare la întârzieri și eventualele penalități aplicabile, în condițiile în care lipsa unor prevederi clare poate duce la prelungirea lucrărilor fără compensații pentru cumpărător.

Pe lângă prețul inițial al apartamentului, pot apărea numeroase costuri suplimentare care nu sunt întotdeauna evidențiate de la început, cum ar fi locurile de parcare, boxele de depozitare, branșamentele la utilități sau cheltuielile de întreținere, motiv pentru care toate aceste elemente ar trebui clar definite încă din faza negocierii pentru a evita surprizele ulterioare.

Contractul de vânzare-cumpărare trebuie analizat în detaliu, în special în ceea ce privește modul în care este gestionat avansul plătit, condițiile în care acesta poate fi returnat și situațiile în care proiectul nu este finalizat.

Potrivit celor din domeniu, un proiect imobiliar sigur este de regulă însoțit de garanții pentru structura de rezistență și de polițe de asigurare care pot oferi un nivel suplimentar de protecție în cazul unor probleme apărute după recepția locuinței, aspect care devine tot mai important în contextul dezvoltărilor imobiliare accelerate din ultimii ani.

Înainte de semnarea oricărui document, cumpărătorul ar trebui să clarifice dacă proiectul este complet autorizat, cine își asumă responsabilitatea în cazul întârzierilor, cum este protejat avansul plătit și ce soluții există în situația în care dezvoltatorul nu respectă obligațiile asumate prin contract.

Astfel, procesul de achiziție a unui apartament implică mult mai mult decât alegerea unei locuințe atractive, deoarece presupune verificări juridice, tehnice și financiare detaliate, iar informațiile obținute înainte de semnarea contractului pot face diferența între o investiție sigură și o problemă pe termen lung.