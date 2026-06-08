O dronă străină care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei a fost doborâtă de avioanele de luptă ale misiunii NATO de poliție aeriană din statele baltice, au anunțat Forțele Armate Naționale ale Letoniei, potrivit comunicatului transmis de Guvernul leton.

Incidentul a avut loc în regiunea Latgale, în estul țării, iar autoritățile au precizat că aparatul de zbor a ajuns pe teritoriul leton ca urmare a acțiunilor de război electromagnetic desfășurate de Rusia.

Forțele Armate Naționale au confirmat că amenințarea la adresa spațiului aerian a fost eliminată, iar alertele emise anterior pentru districtele Alūksne, Ludza, Balvi și Rēzekne au fost ridicate.

Incidentul a determinat activarea imediată a avioanelor NATO aflate în serviciul de poliție aeriană în regiunea baltică.

Potrivit autorităților letone, aeronavele NATO au fost mobilizate după identificarea unei potențiale amenințări în spațiul aerian al țării. Drona a fost interceptată și neutralizată înainte de a produce riscuri suplimentare pentru securitatea națională.

Forțele Armate Naționale au transmis că monitorizează permanent spațiul aerian împreună cu aliații din NATO și că dispun de capacitatea de a reacționa rapid la orice incident care ar putea afecta securitatea regiunii.

În contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, autoritățile letone au anunțat că au consolidat sistemele de apărare antiaeriană de-a lungul frontierei estice.

Navo-vliegtuigen hebben een drone neergehaald die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. https://t.co/ydAADjOF2a — AD.nl (@ADnl) June 8, 2026

Unități suplimentare au fost desfășurate în zonele considerate vulnerabile pentru a răspunde mai eficient unor incidente similare.

Responsabilii militari avertizează că astfel de situații pot continua să apară atât timp cât conflictul din Ucraina este în desfășurare.

Potrivit evaluărilor oficiale, există posibilitatea ca drone străine să intre accidental sau să se apropie de spațiul aerian al Letoniei în urma operațiunilor militare și electronice desfășurate în regiune.

Incidentul survine pe fondul preocupărilor tot mai mari privind securitatea spațiului aerian al statelor aflate pe flancul estic al NATO. În ultimii ani, mai multe țări din apropierea zonei de conflict din Ucraina au raportat pătrunderi accidentale ale unor drone sau alte obiecte aeriene.

Autoritățile letone subliniază că sistemele de supraveghere și reacție ale NATO rămân în stare de alertă pentru a răspunde rapid oricăror amenințări la adresa securității regionale.