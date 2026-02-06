International

Atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din Franța. Șase persoane au fost rănite

Atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din Franța. Șase persoane au fost rănite
Cel puțin șase persoane au fost rănite vineri, într-un salon de înfrumusețare din Grenoble, după ce persoane neidentificate au aruncat o grenadă în interiorul spațiului, potrivit BFMTV, care citează surse din poliție. Victimele au fost afectate de suflul exploziei, însă nu a fost necesar transportul acestora la spital.

Conform informațiilor transmise de AFP, incidentul s-a produs în jurul orei locale 15:00, moment în care mai multe persoane au pătruns în salon și au aruncat un dispozitiv exploziv. Suspecții au reușit să părăsească zona imediat după atac, iar motivele faptei nu sunt cunoscute la acest moment.

„Bilanţul provizoriu indică şase răniţi în stare relativ gravă din cauza exploziei, care au fost îngrijiţi la faţa locului de către echipele de urgenţă şi nu au fost transportaţi la spital”, a precizat prefectura departamentului Isère.

Printre victime se află și un copil

Autoritățile au confirmat că printre persoanele rănite se numără și un copil în vârstă de cinci ani. Prefectura nu a dorit să ofere detalii suplimentare privind cauzele exploziei sau contextul în care a avut loc atacul.

Salonul vizat se află la parterul unui imobil de locuințe cu mai multe etaje, alături de alte spații comerciale. Potrivit unei jurnaliste AFP prezente la fața locului, vitrina salonului a fost distrusă în urma deflagrației.

Orașul din Franța, din nou scena unui atac cu grenadă

Incidentul vine la aproape un an după un alt atac similar produs în Grenoble. Pe 12 februarie 2025, o grenadă aruncată într-un bar asociativ dintr-un cartier cunoscut pentru traficul de droguri din sudul orașului a rănit 15 persoane, dintre care șase au fost grav afectate.

La acel moment, ministrul de interne de atunci, Bruno Retailleau, a condamnat ferm incidentul, descriindu-l drept „o operaţiune criminală fără precedent, deoarece s-a utilizat o tehnică de război (cu) o grenadă foarte specifică”. Un minor în vârstă de 17 ani, suspectat că ar fi autorul atacului, a fost pus sub acuzare zece zile mai târziu.

2
