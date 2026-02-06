Explozie într-un bloc din Titu. Zeci de persoane, evacuate de autorități

O explozie produsă vineri, la prânz, într-un apartament situat la parterul unui bloc din localitatea Titu, județul Dâmbovița, a determinat intervenția de urgență a pompierilor.

Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, iar autoritățile au anunțat că, până în acest moment, nu au fost identificate victime. În urma incidentului, mai multe persoane au părăsit clădirea, fie prin autoevacuare, fie cu sprijinul echipajelor de intervenție.

Incidentul a avut loc într-un imobil de locuințe din orașul Titu, unde o explozie s-a produs într-un apartament aflat la parterul blocului. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, deflagrația a fost semnalată în jurul orei 12:27.

„În jurul orei 12:27 am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până la acest moment nu au fost identificate victime”, a anunțat ISU Dâmbovița.

Reprezentanții instituției au precizat că nu au existat flăcări în urma exploziei, ceea ce a limitat riscul de propagare a unui incendiu către celelalte apartamente din clădire.

Ca măsură de siguranță, autoritățile au dispus evacuarea persoanelor aflate în imobil la momentul producerii deflagrației. Conform datelor furnizate de ISU, în total, 17 persoane au părăsit clădirea.

Dintre acestea, 10 persoane s-au autoevacuat imediat după producerea exploziei, iar alte 7 persoane au fost evacuate de către echipajele de intervenție sosite la fața locului. Operațiunea s-a desfășurat preventiv, pentru a elimina orice potențial pericol pentru locatari.

Până la finalizarea verificărilor efectuate de echipele specializate, accesul în apartamentul afectat și în zonele adiacente a fost restricționat.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție. Potrivit ISU Dâmbovița, au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțimi, precum și o ambulanță SMURD.

Prezența echipajelor medicale a avut rol preventiv, pentru acordarea primului ajutor în cazul în care ar fi fost identificate persoane rănite. Autoritățile au confirmat însă că, până în prezent, nu au fost raportate victime în urma exploziei.

Cauza deflagrației urmează să fie stabilită în urma verificărilor efectuate de specialiștii abilitați.