Proiectil neexplodat găsit în Iaşi. Pirotehniştii avertizează că muniţia veche rămâne periculoasă

Proiectil neexplodat găsit în Iaşi. Pirotehniştii avertizează că muniţia veche rămâne periculoasăPirotehnist. Sursă foto: Facebook
Un element de muniţie neexplodat a fost descoperit şi ridicat, joi, din zona Cimitirului Evreiesc din municipiul Iaşi, intervenţia fiind realizată de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă. Specialiştii atrag atenţia că astfel de obiecte nu trebuie atinse sub nicio formă şi că orice suspiciune trebuie semnalată imediat la 112, deoarece muniţiile reprezintă un pericol major pentru siguranţa publică, chiar şi atunci când par vechi, deteriorate sau inactive.

Proiectil neexplodat găsit în Iaşi

Intervenţia a avut loc după apariţia unei înregistrări audio-video pe o reţea de socializare, care a determinat autosesizarea pompierilor. Echipa pirotehnică a Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi s-a deplasat de urgenţă pe strada Ion Nistor, în zona Cimitirului Evreiesc, pentru verificarea şi asanarea terenului unde existau indicii privind prezenţa unui obiect de muniţie.

„În urma promovării unei înregistrări audio-video pe o reţea de socializare, echipa pirotehnică a Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Mihail Sturdza» al Judeţului Iaşi s-a autosesizat şi a intervenit de urgenţă în Iaşi, pe strada Ion Nistor, în zona Cimitirului Evreiesc, pentru verificarea şi asanarea unui teren unde existau indicii privind prezenţa unui element de muniţie. După deplasarea operativă la faţa locului şi executarea operaţiunilor specifice de cercetare şi asanare, echipa pirotehnică a identificat şi ridicat un proiectil exploziv de calibrul 122 mm, muniţie rămasă neexplodată”, a transmis, joi, ISU Iaşi.

Proiectilul din Iași, transportat în siguranţă pentru distrugere

Elementul de muniţie a fost preluat şi transportat în condiţii de maximă siguranţă, urmând să fie distrus ulterior, în conformitate cu procedurile legale şi normele în vigoare. Reprezentanţii ISU subliniază că intervenţia promptă a prevenit un posibil incident grav într-o zonă frecventată de persoane.

Totodată, pirotehniştii au reiterat avertismentul adresat populaţiei privind riscurile majore asociate muniţiilor neexplodate, indiferent de starea aparentă a acestora.

„Acestea pot detona în orice moment, inclusiv la atingere, lovire, manipulare sau expunere la foc deschis, provocând răniri grave, distrugeri materiale semnificative sau pierderi de vieţi omeneşti”, au transmis specialiştii.

Muniţie neexplodată

Muniţie neexplodată. Sursă foto: Facebook

Avertismentul pirotehniștilor pentru populaţie

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Sturdza” al Judeţului Iaşi reaminteşte că cetăţenii au obligaţia de a evita manipularea muniţiilor neexplodate sau a obiectelor suspecte şi de a semnala imediat descoperirea acestora la numărul unic de urgenţă 112. De asemenea, este necesară o prudenţă sporită în timpul lucrărilor agricole, de construcţii sau amenajări, întrucât aceste zone pot avea un potenţial istoric militar.

În cazul descoperirii unor obiecte metalice ce pot reprezenta muniţie neexplodată, precum cartuşe, grenade, mine, proiectile, rachete sau bombe, populaţia este sfătuită să nu le mişte din locul în care se află, să nu le lovească şi să nu încerce demontarea lor. Acestea nu trebuie introduse în clădiri sau locuinţe, nu trebuie folosit foc deschis în apropierea lor şi nu trebuie predate operatorilor economici sau persoanelor neautorizate ori utilizate în scopuri improvizate.

ISU Iaşi reaminteşte că, potrivit art. 162 din OMAI nr. 135/2015, cetăţenii au obligaţia legală de a anunţa de îndată autorităţile competente, prin apelarea numărului unic de urgenţă 112, în cazul descoperirii muniţiilor neexplodate.

