Grenadă de mână, găsită în curtea unui localnic din Harghita

Un localnic din Livezi-Ciuc, județul Harghita, a descoperit sâmbătă o grenadă de mână ofensivă, de proveniență austro-ungară, în curtea casei în timp ce efectua lucrări gospodărești de primăvară, anunță reprezentanții ISU Harghita.Conform comunicatului, echipa pirotehnică a intervenit rapid, ridicând și depozitând muniția în siguranță, urmând ca aceasta să fie distrusă ulterior.

Reprezentanții ISU Harghita atrag atenția asupra măsurilor de siguranță în cazul găsirii unor obiecte similare. Cetățenii sunt sfătuiți să nu miște, să nu desfacă, să nu introducă în locuințe sau să folosească obiectele pentru ornamente sau scule improvizate.

De asemenea, aceștia adaugă că grenadele găsite nu trebuie lovite, tăiate sau expuse la foc deschis.

În urmă cu două săptămâni, o carcasă de grenadă neexplodată a fost găsită în zona Gării din municipiul Galați. Muniţia a fost preluată de specialişti şi urmează să fie distrusă ulterior într-un poligon special amenajat. Pe durata intervenţiei, zona a fost complet securizată.

Potrivit ISU Galați, descoperirea a fost semnalată printr-un apel la numărul unic de urgenţă 112, care anunţa prezenţa unui posibil element de muniţie în apropierea Gării. La faţa locului s-a deplasat echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” din Galaţi, care a confirmat că era vorba despre o carcasă de grenadă neexplodată.

Autorităţile au asigurat perimetrul pe întreaga durată a operaţiunii, iar elementul pirotehnic a fost ridicat, transportat şi depozitat în condiţii de siguranţă, urmând distrugerea conform procedurilor.

În decembrie 2025, o grenadă de mână ofensivă a fost găsită într-o pădure din localitatea Drislea de un bărbat pasionat de detecţia metalelor, au anunțat reprezentanţii ISU Botoșani.

Potrivit acestora, bărbatul a anunțat imediat echipa pirotehnică a ISU. Specialiștii au confirmat că grenada de tip RG-42 era în stare perfectă de funcționare și putea exploda la orice atingere mecanică. În timpul asanării terenului, pirotehnicienii au mai identificat și un cartuş de calibrul 7,65 mm.

Elementele de muniție au fost ridicate și transportate la poligonul militar din Copălău.