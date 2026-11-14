Un bărbat în vârstă de 58 de ani din Iași a ajuns la spital cu arsuri de gradul II și III, după ce o explozie s-a produs în locuința sa, în urma unei acumulări de gaze. Deflagrația a avut loc sâmbătă dimineață, pe strada Poienilor, iar primele verificări indică o problemă la sistemul de aprindere al aragazului, potrivit ISU Iași.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj medical cu medic, aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași, victima era conștientă și cooperantă la sosirea echipajelor. Bărbatul prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 20% din suprafața corpului.

„La sosirea echipajelor de intervenţie a fost identificată o persoană conştientă şi cooperantă, care prezenta arsuri de gradul II pe aproximativ 20% din suprafaţa corporală. În urma verificărilor efectuate la locul intervenţiei, s-a constatat că deflagraţia s-a produs ca urmare a aprinderii gazelor acumulate. Cauza probabilă a evenimentului a fost utilizarea defectuoasă a sistemului de aprindere al aparatului de preparat hrana”, a anunţat, prin intermediul unui comunicat, ISU Iaşi.

Victima a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță și dusă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, pentru tratament de specialitate.

Coordonatorul UPU-SMURD Iași, dr. Diana Cimpoeșu, a oferit detalii despre starea bărbatului și leziunile suferite. Acesta avea antecedente medicale importante, inclusiv un neoplasm de laringe și traheostomă.

„O singură victimă implicată (apelantul), de 58 de ani. Are neoplasm de laringe cu traheostomă, arsură termică gradul II - III pe membrele superioare şi inferioare - aproximativ 20%. A fost preluat de un echipaj SAJ tip C, stabil hemodinamic şi respirator”, a precizat coordonatorul UPU - SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu.

După incidentul din Iași, reprezentanții ISU le recomandă cetățenilor să verifice periodic instalațiile și aparatele care funcționează cu gaze naturale.

Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor utilizării echipamentelor defecte, în special atunci când sistemele de aprindere nu funcționează corespunzător.

De asemenea, în cazul în care este simțit miros de gaze, oamenii sunt sfătuiți să părăsească locuința și să apeleze numărul de urgență 112 din exteriorul clădirii.