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Alertă în Dâmbovița: 50 de persoane, evacuate după o scurgere de gaze la o stație GPL. Traficul pe DN 1A a fost oprit

Alertă în Dâmbovița: 50 de persoane, evacuate după o scurgere de gaze la o stație GPL. Traficul pe DN 1A a fost opritPompieri. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Intervenție de urgență miercuri după-amiază în localitatea Cornești, județul Dâmbovița, după ce au fost semnalate scurgeri de gaze la o stație GPL. Autoritățile au dispus evacuarea a 50 de persoane din zona afectată, iar circulația rutieră pe DN 1A a fost oprită pe o distanță de aproximativ un kilometru.

Alertă în Dâmbovița, după o scurgere de gaze la o stație GPL. 50 de persoane au fost evacuate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița a anunțat că intervenția vizează securizarea instalației și prevenirea producerii unui incendiu. Pentru remedierea situației va interveni și o echipă specializată a operatorului economic.

„Au fost evacuate un număr de 50 de persoane. Se va interveni cu o echipă specializată a operatorului economic pentru punerea în siguranță a instalației. Sunt asigurate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor”, a transmis ISU Dâmbovița.

Trafic oprit pe DN 1A și rute alternative pentru șoferi

Din motive de siguranță, polițiștii au instituit restricții de circulație pe DN 1A, la kilometrul 44. Măsura se aplică pe ambele sensuri de mers, pe o porțiune de aproximativ un kilometru, potrivit autorităților locale.

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Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat că traficul a fost redirecționat pe mai multe rute alternative, în funcție de direcția de deplasare și de categoria autovehiculelor.

„Traficul rutier este deviat după cum urmează: pe direcția Ploiești - București, autovehiculele ușoare sunt redirecționate pe DC 34A, iar cele de mare tonaj pe DJ 711E. Pe sensul București - Ploiești, circulația este deviată pe DJ 101G”, informează IPJ Dâmbovița.

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Explozie la 200 de metri de o stație GPL. Un bărbat este în stare gravă. Sursa: dreamstime.com

Intervenție de urgență în Cornești, Dâmbovița. 50 de persoane evacuate după o scurgere de gaze. Intervenția este în desfășurare

Polițiștii se află la fața locului pentru dirijarea circulației și sprijinirea pompierilor. Totodată, aceștia participă la evacuarea persoanelor din perimetrul de siguranță, stabilit pe o rază de 800 de metri în jurul stației GPL.

Intervenția autorităților este în desfășurare.

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