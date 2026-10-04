Bosnia și Herțegovina organizează duminică unul dintre cele mai complexe procese electorale din lume. Peste 3,4 milioane de cetățeni cu drept de vot sunt chemați la urne pentru a desemna un număr impresionant de oficiali la toate nivelurile administrației publice: local, regional și național, conform Mediafax.

Procesul de votare are rolul de a stabili componența președinției tripartite a țării, a legislativului național, dar și a conducerilor politice din cele două entități administrative care alcătuiesc statul: Federația Bosniei și Herțegovinei (FBiH) și Republika Srpska, entitate dominată de etnicii sârbi.

Arhitectura instituțională extrem de fragmentată din Bosnia și Herțegovina își are originea în acordul de pace mediat de Statele Unite în anul 1995, un tratat care a pus capăt războiului sângeros desfășurat între anii 1992 și 1995. Structura statală a fost concepută special pentru a menține un echilibru fragil între principalele comunități etnice ale țării: bosniacii musulmani, sârbii ortodocși și croații catolici.

Fricțiunile politice au rămas însă la cote ridicate, lucru reflectat clar în programele electorale ale formațiunilor participante la scrutin. În timp ce partidele bosniace pledează pentru o mai mare consolidare a puterii centrale, Denis Becirovic, actualul membru bosniac al președinției tripartite, și-a asumat obiectivul de a dinamiza parcursul de integrare a țării în Uniunea Europeană și NATO.

Parcursul european al Bosniei a înregistrat progrese, dar se confruntă în continuare cu obstacole majore. Deși Uniunea Europeană a acordat țării statutul de candidat în luna decembrie a anului 2022, discuțiile oficiale pentru aderare preconizate pentru anul 2024 au fost amânate. Oficialii de la Bruxelles au condiționat avansarea negocierilor de adoptarea unei legislații anticorupție mai ferme și de realizarea unor reforme profunde în sistemul de justiție.

La nivel intern, formațiunile naționaliste croate solicită modificarea legii electorale, urmărind un impact mai mare în procedura de selectare a reprezentantului croat în președinția tripartită, în cadrul entității comune pe care o împart cu populația bosniacă. În același timp, există acuzații la adresa Rusiei privind încercări de a bloca apropierea țării de Uniunea Europeană, prin menținerea unor legături strânse cu partidele care promovează secesiunea entității Republika Srpska.

Urnele de vot sunt deschise duminică până la ora 19.00, iar Comisia Electorală Centrală va furniza primele estimări privind rezultatele după ora 20.00.

O noutate importantă pentru acest scrutin este implementarea în premieră a unor soluții tehnologice avansate. Procesul electoral din Bosnia și Herțegovina beneficiază în premieră de echipamente electronice pentru scanarea buletinelor de vot și de un sistem de verificare biometrică prin amprente, măsuri destinate să sporească transparența și să prevină tentativele de fraudă.