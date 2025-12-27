International

Doar 38% dintre sârbi mai susțin aderarea la Uniunea Europeană

Comentează știrea
Doar 38% dintre sârbi mai susțin aderarea la Uniunea EuropeanăSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea la Uniunea Europeană a coborât la puţin peste o treime, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare, potrivit unui sondaj recent prezentat sâmbătă de agenţia Tanjug.

Sprijin limitat printre cetățenii Serbiei pentru aderarea la UE

Sondajul realizat de portalul Suvremena politika arată că sprijinul pentru aderarea Serbiei la Uniunea Europeană se situează la un nivel modest, 35,8% dintre cetăţeni declarând că ar vota în favoarea intrării ţării în blocul comunitar dacă săptămâna viitoare ar avea loc un referendum.

În acelaşi timp, 33% dintre respondenţi au declarat că ar vota împotrivă, evidenţiind o împărţire aproape egală a opiniei publice în privinţa integrării europene. Cercetarea mai relevă că sprijinul este mai ridicat în rândul tinerilor, care manifestă o deschidere mai mare faţă de proiectul european, în timp ce 22,4% dintre respondenţi se declară indecişi şi nu au o opinie clară.

Evoluţia sprijinului pentru integrarea europeană

În urmă cu aproximativ 15 ani, circa 70% dintre cetăţenii Serbiei sprijineau aderarea ţării lor la Uniunea Europeană, iar nivelul susţinerii a rămas peste pragul de 50% timp de mai mulţi ani consecutivi.

Mirabela Grădinaru: Trăiesc ca să mănânc. Povestea mâncării preferate a lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru: Trăiesc ca să mănânc. Povestea mâncării preferate a lui Nicușor Dan
De la ieftiniri la scumpiri. Cum se schimbă prețul la pompă din 1 ianuarie
De la ieftiniri la scumpiri. Cum se schimbă prețul la pompă din 1 ianuarie
Uniunea Europeană

Uniunea Europeană. Sursă foto: Pixabay

Datele arată că sprijinul a început să scadă în ultimii ani, ajungând la 57% în august 2022, înainte de a se reduce la 43% în decembrie din acelaşi an, conform informaţiilor prezentate de sondaj.

Diferenţe de opinie în funcţie de vârstă

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 3–11 decembrie, pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de persoane din Serbia. Datele indică faptul că cea mai redusă opoziţie faţă de aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, de 18,7%, se regăseşte în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani.

În rândul persoanelor din Serbia cu vârste de peste 70 de ani, sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană este semnificativ mai scăzut. Potrivit sondajului, doar 20% dintre respondenţii din această categorie de vârstă susţin intrarea ţării lor în blocul comunitar.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:27 - Mirabela Grădinaru: Trăiesc ca să mănânc. Povestea mâncării preferate a lui Nicușor Dan
22:15 - Program militar plătit pentru tinerii sub 25 de ani. Va fi lansat în luna martie 2026
22:04 - Câinele care a descoperit una dintre cele mai mari comori ale omenirii
21:50 - De la ieftiniri la scumpiri. Cum se schimbă prețul la pompă din 1 ianuarie
21:38 - Adi Minune, furat de la o nuntă ca să cânte la alta. Mama artistului, în panică
21:27 - Doar 38% dintre sârbi mai susțin aderarea la Uniunea Europeană

HAI România!

Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii

Proiecte speciale