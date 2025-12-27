Doar 38% dintre sârbi mai susțin aderarea la Uniunea Europeană

Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea la Uniunea Europeană a coborât la puţin peste o treime, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare, potrivit unui sondaj recent prezentat sâmbătă de agenţia Tanjug.

Sondajul realizat de portalul Suvremena politika arată că sprijinul pentru aderarea Serbiei la Uniunea Europeană se situează la un nivel modest, 35,8% dintre cetăţeni declarând că ar vota în favoarea intrării ţării în blocul comunitar dacă săptămâna viitoare ar avea loc un referendum.

În acelaşi timp, 33% dintre respondenţi au declarat că ar vota împotrivă, evidenţiind o împărţire aproape egală a opiniei publice în privinţa integrării europene. Cercetarea mai relevă că sprijinul este mai ridicat în rândul tinerilor, care manifestă o deschidere mai mare faţă de proiectul european, în timp ce 22,4% dintre respondenţi se declară indecişi şi nu au o opinie clară.

În urmă cu aproximativ 15 ani, circa 70% dintre cetăţenii Serbiei sprijineau aderarea ţării lor la Uniunea Europeană, iar nivelul susţinerii a rămas peste pragul de 50% timp de mai mulţi ani consecutivi.

Datele arată că sprijinul a început să scadă în ultimii ani, ajungând la 57% în august 2022, înainte de a se reduce la 43% în decembrie din acelaşi an, conform informaţiilor prezentate de sondaj.

Sondajul de opinie a fost realizat în perioada 3–11 decembrie, pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de persoane din Serbia. Datele indică faptul că cea mai redusă opoziţie faţă de aderarea Serbiei la Uniunea Europeană, de 18,7%, se regăseşte în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani.

În rândul persoanelor din Serbia cu vârste de peste 70 de ani, sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană este semnificativ mai scăzut. Potrivit sondajului, doar 20% dintre respondenţii din această categorie de vârstă susţin intrarea ţării lor în blocul comunitar.