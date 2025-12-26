International

Volodimir Zelenski se va întâlni duminică cu Donald Trump pentru a discuta planul de pace

Volodimir Zelenski se va întâlni duminică cu Donald Trump pentru a discuta planul de pace
Președinții Ucrainei și SUA, Volodimir Zelenski și Donald Trump, se vor întâlni duminică în Florida pentru a continua discuțiile privind o posibilă încetare a focului în Ucraina, a anunțat vineri președinția de la Kiev pe X.

Zelenski și Trump, discuții pentru oprirea războiului din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că s-a convenit o întâlnire la cel mai înalt nivel cu omologul său american, Donald Trump, într-un viitor apropiat, subliniind că multe decizii pot fi luate înaintea Anului Nou.

Miercuri, în Ajunul Crăciunului, Zelenski a prezentat noua versiune a planului american pentru încetarea războiului, negociat săptămâni întregi între Ucraina și Statele Unite, care propune „înghețarea” frontului pe liniile actuale, fără a oferi soluții imediate pentru teritoriile ocupate de Rusia, care reprezintă 20% din teritoriul ucrainean.

Moscova nu a reacționat încă la noua versiune a planului american de pace

Noua versiune a planului american de pace lasă deoparte două cerințe majore ale Moscovei, retragerea forțelor ucrainene din Donbas și angajamentul juridic ca Ucraina să nu adere la NATO, ceea ce face improbabil acordul Rusiei.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. SUrsa foto: kremlin.ru

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova își va formula poziția, fără a oferi detalii, iar Maria Zaharova, de la Ministerul rus de Externe, a afirmat că progresele către sfârșitul războiului sunt „lente, dar regulate”.

Planul de pace al Ucrainei, aproape finalizat

Planul de pace în 20 de puncte al președintelui ucrainean este „gata 90%”, urmând să fie discutat cu miliardarul republican Donald Trump, pentru a aborda garanțiile teritoriale și de securitate cerute de Ucraina, fără a garanta rezultate imediate.

Rusia și Statele Unite au avut o convorbire telefonică, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a refuzat să ofere detalii, motivând că dezvăluirea informațiilor ar putea afecta negativ procesul negocierilor, și a precizat că dialogul va continua.

