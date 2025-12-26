Zelenski, mulțumit de discuția cu Witkoff și Kushner

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a evaluat pozitiv conversația pe care a avut-o cu emisarii americani despre felul în care poate să se pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit BBC.

Zelenski a declarat că apelul telefonic de joi cu Steve Witkoff și Jared Kushner, care a durat aproape o oră, a generat „idei noi în ceea ce privește formatele, întâlnirile și... calendarul privind modul de a aduce o pace reală mai aproape”.

El a vorbit la o zi după ce a oferit detalii despre un plan de pace actualizat în 20 de puncte, convenit de emisarii americani și ucraineni în Florida.

Zelenski a declarat că le-a cerut lui Witkoff și Kushner să transmită urări de Crăciun președintelui american Donald Trump „și întregii familii Trump”.

Kremlinul a declarat că analizează propunerile aduse din SUA de un emisar rus.

Trump și trimisii săi au purtat discuții atât cu Ucraina, cât și cu Rusia, în efortul de a ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului început de invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022.

Se pare că s-au înregistrat unele progrese în ultimele zile, președintele Ucrainei lăudând „ideile bune” prezentate de Witkoff și Kushner.

Zelenski a declarat că a fost o „zi activă” pentru diplomația țării sale, intrând în detalii cu trimisii americani.

El a recunoscut că mai este „de lucru pe teme sensibile”, dar a adăugat că „împreună cu echipa americană, înțelegem cum să punem toate acestea în aplicare”.

Zelenski a adăugat că negociatorul principal al Ucrainei, Rustem Umerov, cel mai înalt oficial de securitate al țării, „va continua discuțiile cu echipa americană”.

Planul de pace în 20 de puncte convenit de SUA și Ucraina este considerat o actualizare a proiectului inițial pregătit de Witkoff în urmă cu câteva săptămâni.

Descriind miercuri propunerea actualizată, Zelenski a declarat că aceasta oferă Rusiei posibilitatea retragerii trupelor ucrainene din est și crearea unei zone demilitarizate în locul acestora.

El a spus că planul include acum garanții de securitate din partea SUA, NATO și europenilor pentru un răspuns militar coordonat în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.

Referitor la chestiunea cheie a regiunii industriale Donețk din estul Ucrainei, Zelenski a spus că o „zonă economică liberă” este o opțiune potențială. Orice zonă din care s-ar retrage trupele ucrainene ar trebui să fie supravegheată de Ucraina, a subliniat el.

Rusia controlează în prezent aproximativ 75% din regiunea Donețk și aproximativ 99% din Luhansk, regiune vecină. Acestea sunt cunoscute colectiv sub numele de Donbas.

Liderul ucrainean a respins până acum orice concesii teritoriale și a cerut în schimb garanții de securitate ferme pentru Ucraina în orice posibilă înțelegere.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat în repetate rânduri că trupele ucrainene trebuie să părăsească Donbasul, altfel Rusia îl va ocupa.

Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova studiază propunerile aduse din SUA de trimisul rus, Kirill Dmitriev.

„Examinăm acest material și, în funcție de deciziile luate de șeful statului, vom continua comunicarea cu americanii”, a spus el.

În timp ce eforturile diplomatice de a pune capăt conflictului avansează, luptele continuă pe teren.

Armata ucraineană a declarat joi că a lovit una dintre principalele rafinării de petrol ale Rusiei din regiunea sudică Rostov cu rachete de croazieră.

Rafinăria Novoshahtinsk, de lângă granița cu Ucraina, este esențială pentru aprovizionarea cu combustibil a operațiunilor militare rusești din estul Ucrainei ocupate.

Ministerul rus al Apărării a declarat că forțele sale au preluat controlul asupra așezării Sviato-Pokrovske din regiunea Donețk.

La începutul acestei săptămâni, trupele ucrainene s-au retras din orașul estic Siversk, aflat sub asediu.

Cucerirea orașului aduce Rusia mai aproape de ultimele orașe „centru-fortăreață” Sloviansk și Kramatorsk, care sunt încă în mâinile ucrainene din regiunea Donețk.