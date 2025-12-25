Zelenski spune ce gândește toată Ucraina: „El să piară!” – Mesajul de Crăciun care a șocat lumea

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, în care a exprimat atât dorinţa de pace pentru Ucraina, cât şi o declaraţie referitoare la preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit The Kyiv Independent.

În mesajul său, Zelenski a menţionat: „Azi împărtăşim cu toţi un vis. Şi formulăm o singură dorinţă: «El să piară», putem gândi cu toţii”.

El a adăugat că, în ciuda acestei exprimări, apelul său principal este către Dumnezeu şi pace: „Însă atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînţeles, cerem ceva mai mare. Cerem pace în Ucraina. Luptăm pentru ea. Şi ne rugăm pentru ea. Şi o merităm”.

Zelenski a subliniat dificultăţile prin care trece Ucraina, menţionând că multe persoane nu sunt alături de familie sau au pierdut locuinţele din cauza conflictului:

„Sărbătorim Crăciunul în momente dificile. Din nefericire, nu suntem toţi acasă astă seară. Din nefericire, unii nu mai au casă. Iar, din nefericire, unii nu sunt cu noi astă seară.

Ukrainian President Volodymyr Zelensky appeared to wish Russian President Vladimir Putin dead, saying “May he perish” in a Christmas Eve address. pic.twitter.com/B5CZ5EXxAm — The Washington Post (@washingtonpost) December 25, 2025

Dar, în pofida tuturor suferinţelor provocate de Rusia, ea este incapabilă să ocupe sau să bombardeze ceea ce contează cel mai mult; inima noastră ucraineană, încrederea noastră reciprocă şi unitatea noastră”, a declarat preşedintele, citat de agenţia oficială ucraineană de presă Ukrinform.

Tot miercuri, preşedintele Zelenski a anunţat că a obţinut de la Statele Unite o revizuire a planului american privind încheierea războiului cu Rusia.

Acest plan prevede o îngheţare a frontului, fără a rezolva problemele teritoriale şi fără a include două dintre cererile-cheie ale Moscovei.

Conform anunţului, negocierile dintre Ucraina şi SUA au eliminat condiţiile care ar fi implicat retragerea Ucrainei din regiunea Donbas sau angajamente juridice de a nu adera la NATO, cerinţe importante pentru Rusia, al cărei acord nu a fost obţinut.

Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

Textul planului este în prezent analizat de autorităţile ruse.

Întrebat despre această propunere, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Moscova „este pe cale să-şi formuleze poziţia”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Franţa a anunţat miercuri seara că susţine eforturile Washingtonului „de a aduce o pace dreaptă şi durabilă în Ucraina”.

Surse diplomatice citate de AFP au precizat că Franţa consideră necesară oferirea unor garanţii de securitate solide pentru Kiev, menţionând astfel sprijinul european în negocierile internaţionale.