International

Zelenski spune ce gândește toată Ucraina: „El să piară!” – Mesajul de Crăciun care a șocat lumea

Comentează știrea
Zelenski spune ce gândește toată Ucraina: „El să piară!” – Mesajul de Crăciun care a șocat lumeaVolodimir Zelenski. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj televizat de Crăciun, difuzat în Ajunul Crăciunului, în care a exprimat atât dorinţa de pace pentru Ucraina, cât şi o declaraţie referitoare la preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit The Kyiv Independent.

În mesajul său, Zelenski a menţionat: „Azi împărtăşim cu toţi un vis. Şi formulăm o singură dorinţă: «El să piară», putem gândi cu toţii”.

Apel către Dumnezeu și Pace

El a adăugat că, în ciuda acestei exprimări, apelul său principal este către Dumnezeu şi pace: „Însă atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, bineînţeles, cerem ceva mai mare. Cerem pace în Ucraina. Luptăm pentru ea. Şi ne rugăm pentru ea. Şi o merităm”.

Zelenski a subliniat dificultăţile prin care trece Ucraina, menţionând că multe persoane nu sunt alături de familie sau au pierdut locuinţele din cauza conflictului:

Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise
Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise

„Sărbătorim Crăciunul în momente dificile. Din nefericire, nu suntem toţi acasă astă seară. Din nefericire, unii nu mai au casă. Iar, din nefericire, unii nu sunt cu noi astă seară.

Dar, în pofida tuturor suferinţelor provocate de Rusia, ea este incapabilă să ocupe sau să bombardeze ceea ce contează cel mai mult; inima noastră ucraineană, încrederea noastră reciprocă şi unitatea noastră”, a declarat preşedintele, citat de agenţia oficială ucraineană de presă Ukrinform.

SUA propun o „îngheţare a frontului” în negocierile pentru pace

Tot miercuri, preşedintele Zelenski a anunţat că a obţinut de la Statele Unite o revizuire a planului american privind încheierea războiului cu Rusia.

Acest plan prevede o îngheţare a frontului, fără a rezolva problemele teritoriale şi fără a include două dintre cererile-cheie ale Moscovei.

Conform anunţului, negocierile dintre Ucraina şi SUA au eliminat condiţiile care ar fi implicat retragerea Ucrainei din regiunea Donbas sau angajamente juridice de a nu adera la NATO, cerinţe importante pentru Rusia, al cărei acord nu a fost obţinut.

Textul planului este în prezent analizat de autorităţile ruse.

Întrebat despre această propunere, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că Moscova „este pe cale să-şi formuleze poziţia”, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Sprijinul Franţei pentru negocierile americane

Franţa a anunţat miercuri seara că susţine eforturile Washingtonului „de a aduce o pace dreaptă şi durabilă în Ucraina”.

Surse diplomatice citate de AFP au precizat că Franţa consideră necesară oferirea unor garanţii de securitate solide pentru Kiev, menţionând astfel sprijinul european în negocierile internaţionale.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:41 - Turcia anunță arestarea a peste 100 de membri ISIS care plănuiau atacuri de Crăciun și Anul Nou
16:29 - Nicușor Dan: Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne aminteşte de acasă, de magia copilăriei
16:18 - Luptător MMA, pariu uriaș pe Camerun. Poate câștiga peste 6 milioane de euro
16:07 - TikTok și Instagram devin armele secrete ale guvernului britanic. Sute de influenceri plătiți
15:54 - Exclusiv. Departe de țară, aproape de credință. Cum sărbătoresc Nașterea Domnului românii din parohia Auvers-sur-Oise
15:42 - Zelenski spune ce gândește toată Ucraina: „El să piară!” – Mesajul de Crăciun care a șocat lumea

HAI România!

Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

Proiecte speciale