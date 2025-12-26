Ucraina, acuzată de Rusia că blochează planul de pace american

Rusia a acuzat vineri Ucraina că încearcă să saboteze convorbirile privind planul american pentru încheierea războiului, afirmând că propunerea prezentată de Kiev în această săptămână diferă radical de ceea ce Moscova discutase anterior cu Washingtonul, potrivit AFP.

Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat la televiziune că succesul negocierilor va depinde de munca și de voința politică a ambelor părți. El a subliniat importanța unui efort final comun pentru a ajunge la un acord.

Riabkov a acuzat Kievul și sponsorii săi, în special din Uniunea Europeană, că și-au intensificat eforturile pentru a torpila negocierile. Oficialul rus a afirmat că aceste acțiuni complică semnificativ posibilitatea unui acord între părți.

Serghei Riabkov a declarat că fără soluţionarea problemelor fundamentale ale crizei, un acord definitiv nu va fi posibil. El a făcut apel ca negocierile să rămână în limitele stabilite de summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat miercuri o nouă versiune a planului american. Această variantă a fost modificată după negocieri cu Kievul, comparativ cu versiunea sa originală, făcută publică acum peste o lună. Volodimir Zelenski se va intalni duminică cu Donald Trump în Florida pentru a discuta planul de pace.

Noul document în 20 de puncte propune o înghețare a frontului fără soluții imediate pentru problemele teritoriale. Planul renunță la două cereri-cheie ale Moscovei: retragerea trupelor ucrainene din Donbas și un angajament juridic împotriva aderării la NATO.

Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat că planul diferă radical de cele 27 de puncte elaborate de Rusia în ultimele săptămâni, în colaborare cu partea americană. Oficialul a exprimat dezacordul Moscovei față de versiunea prezentată de Kiev.