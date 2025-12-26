International

Ucraina, acuzată de Rusia că blochează planul de pace american

Comentează știrea
Ucraina, acuzată de Rusia că blochează planul de pace americanSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Rusia a acuzat vineri Ucraina că încearcă să saboteze convorbirile privind planul american pentru încheierea războiului, afirmând că propunerea prezentată de Kiev în această săptămână diferă radical de ceea ce Moscova discutase anterior cu Washingtonul, potrivit AFP.

Riabkov acuză Ucraina și aliații europeni că încearcă să blocheze acordul de pace

Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat la televiziune că succesul negocierilor va depinde de munca și de voința politică a ambelor părți. El a subliniat importanța unui efort final comun pentru a ajunge la un acord.

Riabkov a acuzat Kievul și sponsorii săi, în special din Uniunea Europeană, că și-au intensificat eforturile pentru a torpila negocierile. Oficialul rus a afirmat că aceste acțiuni complică semnificativ posibilitatea unui acord între părți.

Zelenski a prezentat versiunea revizuită a planului american

Serghei Riabkov a declarat că fără soluţionarea problemelor fundamentale ale crizei, un acord definitiv nu va fi posibil. El a făcut apel ca negocierile să rămână în limitele stabilite de summitul dintre Vladimir Putin și Donald Trump din Alaska.

Singurul loc din lume unde moartea și nașterea au devenit ilegale
Singurul loc din lume unde moartea și nașterea au devenit ilegale
O nouă escrocherie. Mesajul‑capcană în care cad tot mai multe victime
O nouă escrocherie. Mesajul‑capcană în care cad tot mai multe victime
Putin Trump

Putin-Trump. Sursa foto: Facebook

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat miercuri o nouă versiune a planului american. Această variantă a fost modificată după negocieri cu Kievul, comparativ cu versiunea sa originală, făcută publică acum peste o lună. Volodimir Zelenski se va intalni duminică cu Donald Trump în Florida pentru a discuta planul de pace.

Riabkov critică noul plan ucrainean, care ignoră cererile Moscovei

Noul document în 20 de puncte propune o înghețare a frontului fără soluții imediate pentru problemele teritoriale. Planul renunță la două cereri-cheie ale Moscovei: retragerea trupelor ucrainene din Donbas și un angajament juridic împotriva aderării la NATO.

Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat că planul diferă radical de cele 27 de puncte elaborate de Rusia în ultimele săptămâni, în colaborare cu partea americană. Oficialul a exprimat dezacordul Moscovei față de versiunea prezentată de Kiev.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Singurul loc din lume unde moartea și nașterea au devenit ilegale
23:49 - Suspansul a făcut legea în top 10 Netflix. Filmul care a dat peste cap clasamentul
23:40 - Încrederea francezilor în Macron, la cel mai scăzut nivel de la alegerea sa
23:28 - Proiect de un miliard de euro, relansat doar dacă statul acceptă condițiile unui gigant francez
23:16 - Relicve din Sfânta Iesle de la Betleem, în care s-a născut Iisus, expuse la Roma
23:05 - Tortul celebru al lui Tom Cruise, simbol al rafinamentului de sărbători

HAI România!

Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?

Proiecte speciale