Cetățenii din Sueida sunt chemați la urne pentru a-și alege viitorii reprezentanți în parlament, într-un scrutin care capătă semnificația unei consultări populare privind accesul extremei drepte la puterea executivă. Votul este privit cu maxim interes în întreaga Europă, în condițiile în care statul nordic a fost considerat decenii la rând un model de progresism, transmite Reuters.

Aecțiile se vor închide la ora 21:00, ora României. Rezultatul final rămâne învăluit în incertitudine, după ce ecartul dintre blocul de centru-stânga și coaliția de dreapta aflată la guvernare s-a strâns considerabil în ultimele zile ale campaniei electorale. Dreapta guvernează cu sprijinul Democraților din Suedia, o formațiune antiimigrație ale cărei origini se regăsesc în mișcarea neonazistă.

Datele furnizate de sondajele de opinie indică un ușor avans pentru alianța de opoziție de centru-stânga. Magdalena Andersson, reprezentanta Social-Democraților, este cotată cu primele șanse pentru a prelua din nou funcția de prim-ministru, după un mandat de patru ani petrecut în opoziție. Cu toate acestea, avantajul de care se bucura formațiunea sa s-a diminuat spre finalul cursei electorale.

De cealaltă parte, actualul prim-ministru Ulf Kristersson, liderul Partidului Moderaților, urmărește obținerea unui nou mandat consecutiv. El și-a exprimat disponibilitatea de a atribui portofolii ministeriale partidului condus de Jimmie Akesson. Din 2022, după ce a depășit pragul de 20% din voturi, formațiunea lui Akesson a susținut guvernul în parlament fără a deține însă miniștri în cabinet.

„Am convenit să facem campanie pe baza unui program care vizează formarea unui guvern de majoritate comun, pe care eu îl voi conduce”, a explicat Ulf Kristersson la sfârşitul lunii august pentru Reuters.

Șeful executivului susține că parteneriatul cu Partidul Democraților a generat rezultate economice solide, scumpiri mai mici la alimente și energie, reducerea infracționalității organizate și scăderea solicitărilor de azil la un nivel minim istoric.

Pe parcursul ultimilor patru ani, cadrul legislativ a suferit modificări majore. Statutul de rezident permanent pentru refugiați a fost eliminat, fiind introdusă posibilitatea expulzării pentru comportament necorespunzător, alături de condiții mai severe pentru primirea ajutoarelor sociale.

În timp ce numărul cererilor de azil a atins cel mai scăzut prag din ultimele patru decenii, iar premierul dorește orientarea resurselor către integrare, Democrații din Suedia solicită măsuri și mai ferme.

„În Suedia se aplică cultura suedeză, limba suedeză, legile suedeze, normele suedeze, morala suedeză şi tradiţiile suedeze”, insistă deputatul SD Mattias Karlsson, apropiat al lui Jimmie Akesson. „Dacă nu poţi să accepţi asta, trebuie să-ţi găseşti un alt loc unde să trăieşti”, spune el.

Contextul regional amplifică miza acestor alegeri, desfășurate la scurt timp după succesul obținut de formațiunea extremistă Alternative für Deutschland (AfD) în alegerile regionale din Germania și în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța, unde Marine Le Pen domină intențiile de vot.

Analiștii politici subliniază că o potențială cooptare la guvernare a formațiunii de extremă dreaptă, care și-a cerut scuze publice pentru trecutul legat de nazism și antisemitism, ar consacra succesul strategiei de reabilitare a imaginii promovate de Jimmie Akesson.

„Aceste alegeri sunt un referendum în privinţa Partidului Democraților din Suedia, pentru a afla dacă vom continua sau nu să ne îndreptăm pe a pantă de extremă dreaptă”, estimează comentatorul politic Jan Guillou.

Idei care în urmă cu un deceniu erau percepute ca o abatere de la principiile progresiste au fost treptat asimilate de o mare parte a clasei politice. În prezent, dreapta și stânga împărtășesc viziuni similare în privința reînarmării, asistenței acordate Ucrainei, protecției sociale și sprijinirii puterii de cumpărare.

„Cred că veți asista la o normalizare treptată a Democraților din Suedia”, afirmă Lars Tragardh, un istoric care a supervizat publicarea, anul trecut, de către guvern, a unei liste ce cuprindea valorile patrimoniului cultural suedez, considerată de detractorii săi ca fiind prea restrictivă şi exclusivistă.

Liderii opoziției atrag atenția asupra riscului ca valorile fundamentale ale societății suedeze să fie alterate definitiv.

„Dacă Democraţii din Suedia ar intra în guvern, acest lucru ar avea un impact extrem de negativ asupra idealurilor progresiste ale ţării noastre”, se teme Birgitta Ohlsson, ministrul afacerilor europene între 2010 şi 2014, în prezent deputată a Partidului de Centru, una dintre cele patru formaţiuni ale blocului de centru-stânga. „Am observat deja efectele atunci când se aflau în afara guvernului, iar acum ar fi de zece ori mai rău”, crede ea.

Fostul prim-ministru Magdalena Andersson consideră că votul populației va determina măsura în care extrema dreaptă va influența sectoare esențiale precum educația, finanțele, cultura și apărarea. „Ar fi o Suedie cu totul diferită”, a avertizat ea.

În eventualitatea unei victorii electorale, Magdalena Andersson va avea misiunea complexă de a structura o coaliție stabilă alături de Verzi, Partidul de Stânga și Partidul de Centru. Deși cele patru componente cad de acord asupra majorării cheltuielilor publice, diferențele de opinie privind fiscalitatea aplicată marilor averi sau energia nucleară rămân profunde, iar Partidul de Centru refuză colaborarea directă la guvernare cu Partidul de Stânga.