Alegeri din Suedia intră într-o etapă decisivă, cea a rețetei de guvernare. Opoziția condusă de Magdalena Andersson are un avantaj preliminar de trei mandate, însă aproape 300.000 de voturi sunt estimate pentru numărarea suplimentară. Autoritatea electorală suedeză anunță că rezultatul preliminar actualizat este așteptat joi, 17 septembrie. Între timp, negocierile pentru viitorul guvern au început.

Bilanțul provizoriu al scrutinului din 13 septembrie indică 176 de mandate pentru tabăra opoziției și 173 pentru blocul premierului Ulf Kristersson, într-un Parlament cu 349 de locuri. Rezultatul îi oferă Magdalenei Andersson perspectiva revenirii la conducerea executivului. Dar sint încă pete necunoscute în formarea unei majorități guvernamentale, care depinde de negocierile dintre partide.

Principala noutate vine de la Valmyndigheten, autoritatea electorală suedeză. Instituția a anunțat că miercuri, 16 septembrie, sunt numărate voturile anticipate și cele din străinătate care nu au ajuns la secții la timp pentru centralizarea din seara alegerilor.

Anna Nyqvist, șefa administrației instituției, estimează că este vorba despre „aproape 300.000 de voturi”, un volum mai mare decât la scrutinele precedente. Din acest motiv, operațiunea se poate prelungi până joi. Rezultatul așteptat joi va fi tot unul preliminar.

Rezultatul definitiv pentru Parlament este estimat pentru weekendul de după scrutin, potrivit calendarului publicat de autoritatea electorală.

Sveriges Radio semnalează un detaliu relevant pentru o competiție atât de strânsă: peste 28.000 de voturi au fost clasificate drept nevalide în numărarea din noaptea alegerilor. Autoritățile regionale le verifică, iar unele pot fi acceptate. Radioul public menționează că peste 89.000 de persoane care au votat anticipat chiar în ziua scrutinului.

Cât de probabilă este inversarea rezultatului? În evaluarea prezentată de SVT, cercetătorul Gustav Karreskog Rehbinder, fondatorul companiei de prognoză Vera Policy, considera că schimbarea celor două mandate necesare pentru răsturnarea majorității ar presupune „ceva cu totul excepțional”. Este o apreciere statistică, nu o confirmare oficială a câștigătorului. SVT.

Democrații Suedezi, partidul condus de Jimmie Åkesson, se situează în jurul a 17,5%, potrivit datelor preliminare discutate de SVT. Întrebat marți despre rezultat, liderul formațiunii a refuzat să formuleze o concluzie înaintea încheierii numărătorii.

O evoluție politică nouă este relatată de Svenska Dagbladet: surse din partid nu exclud renunțarea la condiția participării directe la guvernare, pentru a păstra influența asupra viitoarei majorități. Informația descrie un scenariu discutat în interiorul formațiunii, nu o decizie oficială. Reculul se vede și votul local. În Bjuv, un fief din sudul țării, partidul pierde 9,3 puncte procentuale la alegerile municipale, scrie aceeași publicație.

Urmează testul negocierilor. În noaptea alegerilor, Magdalena Andersson și-a exprimat prudent perspectiva revenirii la putere: „În acest moment conducem, iar dacă acest lucru se menține, Suedia va avea un nou guvern.”

Fredrik Furtenbach, comentator Sveriges Radio, anticipează că fie Stânga, fie Centrul va trebui să cedeze, potrivit The Guardian. Confirmarea celor 176 de mandate ar stabili raportul numeric dintre tabere. Componența guvernului și programul său ar necesita în continuare un compromis politic.

Noul Parlament este convocat pe 28 septembrie, pentru apelul nominal și alegerea președintelui legislativului. Deschiderea oficială a sesiunii este programată pe 29 septembrie.

Calendarul parlamentar nu stabilește automat și data instalării unui nou guvern.