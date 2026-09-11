Gogoșarii murați sunt nelipsiți de pe mesele românilor în sezonul rece, iar în multe sate din Transilvania se păstrează cu sfințenie o rețetă în care gustul acrișor este completat de o notă dulce și aromată. Secretul constă în combinația dintre oțet și zahăr, alături de boabe de piper, boabe de muștar și foi de dafin.

Spre deosebire de alte rețete de murături, gogoșarii nu sunt puși direct în borcane cu lichid rece. Zeama se fierbe mai întâi, iar apoi gogoșarii sunt adăugați pentru scurt timp, astfel încât să se înmoaie ușor și să preia aromele.

Pentru aproximativ 4-5 borcane de 800 ml sunt necesare:

3 kg de gogoșari bine copți și cărnoși 1 litru de oțet de 9% 500 ml de apă 250-300 g de zahăr, în funcție de cât de dulci sunt gogoșarii și de gustul dorit 2 linguri de sare neiodată 1 lingură de boabe de piper 1 lingură de boabe de muștar 4-5 foi de dafin opțional, câteva felii de hrean pentru fiecare borcan

Pentru un gust mai dulce, specific unor sate din Ardeal, cantitatea de zahăr poate fi mărită ușor.

Gogoșarii se spală bine și se lasă să se scurgă. Se îndepărtează codițele și semințele, apoi se taie în bucăți potrivite, în funcție de dimensiunea borcanelor.

Este recomandat ca bucățile să aibă dimensiuni apropiate, pentru ca acestea să se pătrundă cât mai uniform atunci când sunt puse în marinada fierbinte.

Într-o oală încăpătoare se pun oțetul, apa, zahărul și sarea. Se adaugă boabele de piper, boabele de muștar și foile de dafin, după care amestecul se pune la foc.

Marinada se lasă să ajungă la punctul de fierbere, amestecând din când în când pentru ca zahărul și sarea să se dizolve complet. În acest moment, aroma condimentelor începe să se combine cu cea a oțetului și a zahărului.

După ce marinada a început să fiarbă, se adaugă gogoșarii, în tranșe, dacă oala nu este suficient de mare pentru toată cantitatea.

Bucățile se lasă câteva minute în lichidul fierbinte, doar cât să se înmoaie ușor. Nu trebuie fierte excesiv, deoarece gogoșarii își pot pierde textura și pot deveni prea moi după ce sunt puși în borcane.

Gogoșarii se scot apoi cu o spumieră și se așază imediat în borcanele sterilizate.

După ce toți gogoșarii au fost opăriți în marinadă, lichidul se mai lasă câteva minute pe foc, apoi se toarnă fierbinte în borcane, peste gogoșari.

Boabele de piper și de muștar, precum și foile de dafin, se împart între borcane pentru ca aromele să fie distribuite cât mai bine.

Borcanele se închid ermetic cu capace curate și se întorc pentru câteva minute cu capacul în jos. Apoi se așază într-un loc ferit de curent și se lasă să se răcească lent, învelite într-o pătură sau într-un prosop gros.

Gogoșarii pot fi consumați și mai devreme, însă gustul se îmbunătățește pe măsură ce marinada pătrunde în legume. După câteva săptămâni, combinația dintre dulce, acru și aromele condimentelor devine mai echilibrată. Gogoșarii murați astfel sunt potriviți lângă fripturi, cartofi, fasole, tocănițe sau preparate tradiționale de porc și pot fi păstrați peste iarnă într-un loc răcoros și întunecat.