Gogoșarii murați umpluți cu varză sunt printre cele mai gustoase murături pregătite în această perioadă a anului, când gospodinele încep să umple cămările pentru sezonul rece. Crocanți, aromați și ușor acrișori, aceștia se potrivesc foarte bine alături de fripturi, tocănițe, fasole sau alte preparate consistente, fiind nelipsiți de pe mesele din sezonul rece.

Rețeta nu este complicată, însă pentru ca murăturile să se păstreze bine până la iarnă este important ca legumele să fie proaspete, borcanele să fie curate, iar proporțiile pentru saramură să fie respectate.

Pentru aproximativ 4-5 borcane de 800 ml ai nevoie de:

2 kg de gogoșari, de preferat tari și fără lovituri;

1,5 kg de varză albă;

2-3 morcovi;

2 linguri de sare neiodată pentru varză;

1 linguriță de boabe de piper;

1 linguriță de boabe de muștar;

2-3 frunze de dafin;

câteva tije de mărar uscat;

câteva bucăți de hrean.

Pentru saramură:

1 litru de apă;

250 ml de oțet de 9%;

1 lingură cu vârf de sare neiodată;

2 linguri de zahăr;

boabe de piper, după gust;

boabe de muștar, după gust;

2-3 foi de dafin.

Primul pas este pregătirea gogoșarilor. Aceștia se spală foarte bine, apoi se îndepărtează codițele și semințele, având grijă să nu se rupă pereții legumelor. Este recomandat ca gogoșarii să fie cât mai tari și sănătoși, deoarece cei moi sau loviți se pot deteriora mai repede în borcan.

Varza se curăță de frunzele exterioare și se taie cât mai fin. Morcovii se dau pe răzătoarea mare și se amestecă împreună cu varza. Se adaugă sarea și se frământă ușor compoziția cu mâinile, până când varza începe să se înmoaie și să lase puțin suc.

După ce varza este pregătită, fiecare gogoșar se umple bine cu amestecul. Nu este nevoie să fie îndesată exagerat, deoarece legumele își pot modifica ușor volumul în timpul procesului de murare.

Borcanele trebuie spălate și sterilizate înainte de folosire. Pe fundul fiecărui borcan se pun câteva bucăți de hrean, puțin mărar uscat, boabe de piper, boabe de muștar și o frunză de dafin.

Gogoșarii umpluți se așază apoi cât mai compact în borcane, cu partea deschisă orientată în sus. Printre ei se pot adăuga bucăți de hrean și câteva boabe de muștar, pentru un plus de aromă și pentru a ajuta la păstrarea texturii crocante.

Pentru saramură, apa se pune într-o cratiță și se adaugă sarea, zahărul, oțetul, boabele de piper, boabele de muștar și frunzele de dafin. Amestecul se pune pe foc și se lasă până aproape de punctul de fierbere, astfel încât sarea și zahărul să se dizolve complet.

Saramura fierbinte se toarnă treptat peste gogoșarii din borcane, până când aceștia sunt complet acoperiți. Pentru a evita spargerea borcanelor din cauza șocului termic, este bine ca lichidul să fie turnat treptat.

Borcanele se închid imediat cu capace curate și se verifică pentru a fi bine etanșate. După închidere, pot fi lăsate să se răcească lent, acoperite cu un prosop sau o pătură.

Borcanele se păstrează într-un loc răcoros, întunecat și uscat. Gogoșarii au nevoie de câteva săptămâni pentru ca aromele să se combine, iar varza să capete gustul specific murăturilor.

După ce s-au murat suficient, gogoșarii pot fi serviți direct din borcan. Sunt foarte buni alături de friptură de porc, carne la cuptor, cârnați, sarmale sau mâncăruri pe bază de fasole.