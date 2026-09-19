Duminică, 20 septembrie 2026, România va avea parte de o zi caldă, cu temperaturi care pot ajunge la 32 de grade Celsius în sudul Olteniei și al Banatului, în timp ce în București maxima va fi de aproximativ 29 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Vremea va fi în general favorabilă activităților în aer liber, însă local sunt posibile averse și descărcări electrice, mai ales în zonele montane și în anumite regiuni din sud și sud-est.

Ziua de duminică va marca, practic, finalul intervalului neobișnuit de cald pentru această perioadă. Meteorologii estimează că de luni temperaturile vor începe să scadă în cea mai mare parte a țării, iar în zilele următoare răcirea va deveni mult mai evidentă.

Pentru 20 septembrie, temperaturile maxime se vor situa între 23 și 32 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în sudul Olteniei și în sudul Banatului, în timp ce în estul Transilvaniei maximele vor ajunge la aproximativ 23 de grade.

În sudul țării, inclusiv în Muntenia, vremea va rămâne caldă. În același timp, în nordul Moldovei, estul Transilvaniei și pe litoral sunt așteptate temperaturi mai moderate, în jurul valorilor de 24-25 de grade, conform prognozei prezentate de TVR pe baza informațiilor meteorologice.

Cerul va fi variabil, cu perioade în care norii se vor înmulți temporar. Local, în special la munte, sunt prognozate averse și descărcări electrice. Fenomenele de instabilitate atmosferică pot apărea și pe suprafețe mai mici în Muntenia și Dobrogea, precum și izolat în nordul Olteniei.

Cantitățile de apă estimate sunt, în general, de 1-10 litri pe metru pătrat, iar izolat pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat.

În Capitală, duminică va fi în continuare cald pentru data din calendar. Prognoza indică o temperatură maximă de aproximativ 29 de grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 13-16 grade.

Cerul va fi variabil și mai mult senin în prima parte a zilei, iar vântul va sufla în general slab. Alte estimări disponibile pentru București indică valori apropiate, cu aproximativ 29-30 de grade la amiază.

Prin urmare, bucureștenii se pot aștepta la o zi cu temperaturi ridicate și condiții în general bune pentru activități în aer liber. Probabilitatea de ploaie rămâne redusă în Capitală, deși prognozele pot suferi ajustări pe măsură ce se apropie momentul producerii fenomenelor meteo.

Schimbarea vremii începe să se contureze încă de luni, 21 septembrie. Temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor, mai accentuat în jumătatea de nord a țării. În același timp, sunt prognozate ploi în mai multe zone, iar la altitudini mari poate apărea lapoviță sau ninsoare.

Pentru marți și miercuri, răcirea va fi și mai evidentă. Maximele vor ajunge, în general, la valori cuprinse între 14-15 și 23-24 de grade Celsius, iar ploile vor afecta o mare parte a țării. La munte, temperaturile vor coborî suficient de mult pentru apariția unor precipitații mixte la altitudini mari.

În București, după cele aproximativ 29-30 de grade din weekend, temperaturile vor coborî spre 20-22 de grade în zilele de marți și miercuri, când sunt așteptate și ploi.