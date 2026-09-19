Sport

România U21 intră în linie dreaptă pentru EURO 2027. Tricolorii mai au trei meciuri decisive în grupa de calificare

România U21 intră în linie dreaptă pentru EURO 2027. Tricolorii mai au trei meciuri decisive în grupa de calificare
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Din cuprinsul articolului

Naționala U21 a României se pregătește pentru ultimele trei partide din grupa de calificare la Campionatul European din 2027. Tricolorii vor întâlni, la finalul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, reprezentativele similare ale Ciprului, Finlandei și Spaniei.

România ocupă în acest moment locul al treilea în clasament, cu 13 puncte. Finlanda se află pe poziția secundă, cu trei puncte mai mult, în timp ce Spania conduce grupa cu un avans de opt puncte față de selecționata pregătită de Costin Curelea.

Turneul final al Campionatului European U21 din 2027 este programat în vara anului viitor și va fi găzduit de Albania și Serbia.

Lotul convocat de Costin Curelea

Pentru ultima parte a campaniei de calificare, selecționerul Costin Curelea a convocat 27 de jucători.

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Rafael Munteanu (Farul Constanța), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara).

Fundași: Andrei Dorobanțu (UTA Arad), David Irimia (Dinamo), Răzvan Pașcalău (Cosenza, Italia), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Matteo Duțu (Dinamo), Darius Fălcușan (Concordia Chiajna), Kevin Ciubotaru (Dundee United, Scoția), Ricardo Pădurariu (FCSB), Alexandru Șuteu (FC Voluntari).

Nationala U21 Romania

Nationala U21 Romania / foto: FRF

Mijlocași: Iustin Doicaru (Rizespor, Turcia), Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Cătălin Vulturar (Rapid), Yanis Pîrvu (CFC Argeș), Raul Cîmpean (Sepsi OSK), Cristian Mihai (Dinamo), Luca Banu (Farul Constanța), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Remus Guțea (FC Voluntari), Alexandru Stoian (FCSB).

Atacanți: Atanas Trică (AEK Larnaca, Cipru), Rareș Burnete (Südtirol, Italia), Ioan Vermeșan (Widzew Lodz, Polonia).

Programul României U21

Primul meci va avea loc pe 25 septembrie, de la ora 19:00, când România U21 va întâlni Cipru, în deplasare.

Pe 30 septembrie, de la ora 19:00, tricolorii vor primi vizita Finlandei, într-o partidă importantă pentru configurația finală a clasamentului.

Ultimul meci din această campanie este programat pe 6 octombrie, de la ora 20:00, în deplasare cu Spania.

Partidele cu Cipru și Spania vor putea fi urmărite exclusiv pe VOYO, în timp ce meciul România – Finlanda va fi transmis în direct de PRO ARENA și VOYO. Românii aflați în afara țării vor putea urmări toate cele trei întâlniri pe platforma FRF.tv.

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