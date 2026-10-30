Pacienții care au nevoie de tratamente prin programele naționale de sănătate curative pot consulta, începând de vineri, o nouă platformă online lansată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Instrumentul permite identificarea unităților medicale care oferă servicii pentru fiecare program și subprogram, în funcție de tipul furnizorului și de zona geografică.

Noua aplicație pune la dispoziția utilizatorilor și date statistice despre programele naționale de sănătate curative. Printre informațiile disponibile se numără evoluția cheltuielilor, numărul pacienților înscriși și costul mediu al tratamentelor pentru fiecare pacient.

Datele pot fi consultate atât la nivel național, cât și separat pentru fiecare casă de asigurări de sănătate.

Platforma este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, la subsecțiunea „Programe naționale de sănătate curative”. Utilizatorii pot accesa instrumentul și direct, prin intermediul linkului https://cnas.ro/extra/dashboard_programe_cnas_12.html.

Potrivit instituției, aproximativ 1,8 milioane de pacienți sunt înscriși în prezent în cele 16 programe naționale de sănătate curative gestionate de CNAS. Bugetul alocat acestora pentru anul 2026 ajunge la aproximativ 14,7 miliarde de lei, reprezentând aproape o cincime din cheltuielile instituției pentru sănătate.

Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS, afirmă că instrumentul a fost conceput pentru a facilita accesul pacienților la informațiile despre serviciile medicale disponibile.

„Această nouă facilitate a fost creată, în primul rând, din respect pentru timpul şi liniştea pacienţilor, care pot găsi acum mult mai simplu sprijinul medical de care au nevoie. Este un spaţiu deschis deopotrivă medicilor, jurnaliştilor şi cercetătorilor care vor să înţeleagă realitatea din teren. Dincolo de tehnologie, datele pe care le publicăm arată o realitate de necontestat: an de an, investim resurse tot mai mari în tratamente şi programe naţionale”, afirmă Larisa Mezinu-Bălan, preşedintele interimar al CNAS.

Aceasta speră că publicarea datelor va contribui la schimbarea percepției despre rolul instituției în finanțarea serviciilor medicale.

„Să dărâme un mit dureros: CNAS nu este aici ca să facă economii, ci ca să garanteze că banii din sănătate se transformă în şanse reale la viaţă pentru fiecare asigurat”, a arătat aceasta.

Reprezentanții CNAS anunță că platforma va fi dezvoltată și optimizată în perioada următoare, în funcție de observațiile și propunerile primite de la utilizatori.