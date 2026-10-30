Prima rectificare bugetară din anul 2026 a fost aprobată de Guvern pentru asigurarea finanțării serviciilor publice și continuarea proiectelor de investiții. În urma deciziei luate de Executiv, fostul premier Ilie Bolojan a transmis un mesaj ferm în care taxează atitudinea partenerilor sociali și politici din PSD.

Fostul prim-ministru declară că este un lucru pozitiv faptul că reprezentanții PSD au revenit la prioritățile curente ale țării și au renunțat la blocarea procesului decizional.

"Tot e bine că PSD şi-a adus aminte de urgenţele reale, acelea care au impus votul de necesitate, pentru că fostul guvern nu avea instrumentele necesare pentru a le mai rezolva, şi a abandonat şantajul cu blocarea rectificării până la prezentarea unor deficite măsluite", afirmă, vineri, fostul premier Ilie Bolojan, la scurt timp după ce Guvernul a anunţat că a aprobat prima rectificare bugetară din 2026.

Noul act normativ aduce detalii concrete privind execuția bugetară pe ultimele nouă luni. Datele oficiale arată o evoluție pozitivă a indicatorilor macroeconomic în comparativ cu perioada similară a anului trecut, dar și o creștere semnificativă a fondurilor alocate pentru proiectele publice majore.

Bolojan spune că, mai mult, ordonanţa de urgenţă privind rectificarea "confirmă ceea ce s-a moştenit: deficitul bugetar a scăzut, după primele 9 luni, la 3,81% din PIB, de la 5,31% în aceeaşi perioadă din 2025. Investiţiile publice au crescut cu peste 25 de miliarde de lei faţă de nivelul din anul trecut".

Diferența dintre deciziile luate în ședințele de Guvern și declarațiile publice ale social-democraților reprezintă un alt punct atins de fostul șef al Executivului. Acesta le solicită celor de la PSD să se concentreze pe administrarea eficientă a țării.

"Sunt date asumate oficial astăzi de Guvern. Sigur, pentru PSD este deja modus operandi să atace seara, la televizor, ceea ce miniştrii PSD au adoptat dimineaţa, în Guvern. Acum, că aţi confirmat oficial buna moştenire, puneţi mâna şi guvernaţi, pentru că nevoile României nu se reduc la rectificare. Şi încercaţi să guvernaţi mai bine decât aţi făcut-o data trecută", afirmă Bolojan.

Ilie Bolojan a atras atenția și asupra unor deficiențe de gestionare din cadrul sistemului de sănătate publică, semnalând ratarea accesării unor fonduri nerambursabile importante.

Potrivit fostului premier, OUG de vineri "arată şi ratările miniştrilor PSD".

"Spre exemplu, în cazul Ministerului Sănătăţii, cea mai mare parte a sumelor rectificate este consecinţa eşecului domnului Rogobete de a aloca banii din buget în funcţie de priorităţi, nu de preferinţe sau interese, şi de a accesa fondurile europene (PNRR şi coeziune), în valoare de 700 de milioane de lei", mai spune Ilie Bolojan.

Fondurile suplimentare stabilite prin rectificare sunt direcționate cu precădere către achiziția de medicamente, servicii medicale, plata pensiilor, asistență socială și susținerea bugetelor locale. Investițiile publice primesc alocări de aproximativ 169 de miliarde de lei, reprezentând peste 8% din PIB.

Construcția bugetară menține ținta de deficit cash la nivelul de 6,2% din PIB. Suma suplimentată a fost echilibrată prin reducerea estimărilor de cheltuieli neefectuate și prin actualizarea prognozei veniturilor în baza încasărilor reale.

Documentul are la bază concluziile Raportului privind situația economică și bugetară pe primul semestru și execuția generală pe primele nouă luni ale anului 2026, perioadă încheiată cu un deficit de 3,81% din PIB, comparativ cu 5,31% din PIB în primele nouă luni din 2025.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că această primă ajustare bugetară nu atrage cheltuieli suplimentare neacoperite. Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne primesc alocări majore, fiind suplimentate și resursele necesare funcționării instituționale. Nazare a subliniat de asemenea scăderea costurilor de împrumut pe piețele externe după învestirea noului Cabinet și a confirmat pregătirea unei noi rectificări la finalul lunii noiembrie.

"Un buget cu rectificare credibilă şi serioasă, cum este aceasta pe care am făcut-o astăzi, o a doua rectificare până la finalul lunii noiembrie, un buget credibil asigură România în anul 2027 că îşi menţine calificativul de investiţii şi deschide calea, printr-o execuţie serioasă a bugetului anului 2027, pentru potenţială creştere a perspectivei pe care o avem astăzi de rating", a mai spus ministrul.