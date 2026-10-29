Un sodaj CURS arată că 77% dintre români consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, în timp ce doar 18% apreciază că lucrurile merg într-o direcție bună. Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 octombrie, în contextul instalării Guvernului Luca Niculescu.

Alți 5% dintre respondenți nu au exprimat o opinie, conform cercetării sociologice.

Reducerea prețurilor și a costului vieții este principala măsură pe care românii o așteaptă de la Guvernul Luca Niculescu. Această opțiune a fost indicată de 41% dintre participanții la sondaj.

Pe locul al doilea se află creșterea salariilor și a pensiilor, menționată de 39% dintre respondenți, iar reducerea taxelor și impozitelor este indicată de 27%.

Reducerea deficitului bugetar și a cheltuielilor statului reprezintă o prioritate pentru 23% dintre participanți, în timp ce 22% menționează reforma administrației publice.

Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și educație este indicată de 21% dintre respondenți. Creșterea investițiilor și dezvoltarea economiei sunt menționate de 13%.

Autorii sondajului arată că rezultatele indică preocupări legate de nivelul de trai și puterea de cumpărare. Reducerea costului vieții și creșterea veniturilor sunt menționate mai frecvent decât echilibrarea bugetului sau reforma administrației publice. Reducerea taxelor și impozitelor, diminuarea deficitului și reforma administrației se regăsesc, de asemenea, printre prioritățile unei părți importante a respondenților.

În ceea ce privește intențiile de vot, AUR este cotat cu 34%, urmat de PSD, cu 26%, și PNL, cu 16%.

USR înregistrează 8%, iar celelalte formațiuni politice au scoruri de cel mult 5%, potrivit sondajului CURS.

Opiniile privind decizia PSD de a participa la guvernare sunt împărțite. 38% dintre respondenți consideră această decizie corectă în mare sau foarte mare măsură, în timp ce 57% apreciază că este corectă în mică sau foarte mică măsură.

Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 octombrie, pe un eșantion de 1.068 de persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani, reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România.

Eșantionul este probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost colectate prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI). Validarea eșantionului s-a făcut pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică, iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.