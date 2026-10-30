Proiectul privind reorganizarea administrativă a României intră într-o nouă etapă, vizând peste 400 de unități administrativ-teritoriale care înregistrează o populație redusă. Procesul este gândit să se desfășoare în mai multe faze, începând cu o etapă bazată pe decizia comunităților locale, urmată de o aplicare fermă de la nivel central dacă obiectivele nu sunt atinse, conform news.ro.

Discuțiile cu reprezentanții administrațiilor locale au fost deja inițiate de autorități pentru a clarifica modul în care se va desfășura comasarea celor peste 400 de localități cu mai puțin de 1.500 de locuitori. Selecția acestor unități administrativ-teritoriale s-a realizat pe baza datelor demografice înregistrate în anul 2023, fără a se ține cont de apartenența politică a conducerii primăriilor respective.

Prima fază a proiectului le oferă aleșilor locali și cetățenilor posibilitatea de a decide singuri dacă doresc unificarea administrativă, având la dispoziție pachete de susținere și programe dedicate.

„Vreau să le prezint reforma administrativă prin comasarea voluntară a 429 de localităţi cu până la 1.500 de locuitori. În acelaşi timp, vreau să le explic şi să le arăt argumentele pentru ceea ce pot să facă ei prin această comasare voluntară. Vreau să le prezint programul de investiţii, facilităţile fiscale şi bineînţeles dumnealor să decidă şi cu cetăţenii şi cu primarii dacă consideră să comaseze voluntar sau nu”, a declarat, vineri după amiază, Alexandru Stoica.

Procedura prin care populația își va exprima acordul pentru această etapă amiabilă presupune organizarea de referendumuri locale în fiecare unitate vizată. În plus, cadrul legal pregătit nu se limitează doar la comunele foarte mici. Procesul voluntar rămâne deschis și pentru localități cu o populație de 2.000 sau 3.000 de locuitori, în cazul în care conducerea acestora dorește să beneficieze de stimulentele financiare și de investiții asociate reformei. Administrațiile care refuză varianta voluntară nu vor suferi sancțiuni în această primă etapă.

În situația în care primăriile nu optează pentru unificarea de bunăvoie, proiectul prevede o schimbare de abordare după data de 1 martie 2027. În acel moment, procesul va deveni unul obligatoriu, fiind asumat direct de la nivel guvernamental.

„Într-o primă etapă vorbim de comasare voluntară. A doua etapă va fi o comasare prin asumare. O comasare obligatorie în a doua etapă. (...) Reforma se va aplica din anul 2028. (...) La următoarele alegeri din 2028 ea va fi pusă în aplicare”, subliniază ministrul.

Noua hartă administrativă a comunelor va fi implementată definitiv până la viitoarele alegeri locale programate în anul 2028. În ceea ce privește structura județelor, reprezentanții ministerului precizează că reorganizarea teritorială actuală nu include modificări la acest nivel, atenția fiind concentrată exclusiv pe eficientizarea comunelor și orașelor mici.