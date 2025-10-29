Populația României scade la 21,7 milioane. Îmbătrânirea demografică se accentuează

Populația României, după domiciliu, era la 1 iulie 2025 de aproape 21,7 milioane de persoane, în scădere cu 0,5% față de 1 iulie 2024. Cea mai mare pondere, 8,6%, o dețin persoanele cu vârste între 45 și 49 de ani. Datele INS arată că procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, ponderea populației vârstnice (65 ani și peste) crescând cu 0,3 puncte procentuale, în timp ce proporția tinerilor (0-14 ani) a scăzut cu 0,3 puncte procentuale.

Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populația vârstnică de 65 de ani și peste depășind cu 35,4% numărul tinerilor de 0-14 ani, respectiv 4.053,4 mii față de 2.994,5 mii persoane.

„La 1 iulie 2025 populaţia după domiciliu a fost de 21 671,5 mii persoane, cu 0,5% mai mică faţă de 1 iulie 2024.P opulaţia urbană (55,3%) şi cea de sex feminin (51,2%) sunt majoritare”, arată INS.

La 1 iulie 2025, populația României după domiciliu era de 11.992,7 mii persoane în mediul urban, în scădere cu 1,0% față de 1 iulie 2024, și de 9.678,8 mii persoane în mediul rural, în creștere cu 0,1% comparativ cu aceeași dată.

Populația feminină era de 11.103,2 mii persoane, în scădere cu peste 51,9 mii față de anul precedent, iar populația masculină a fost de 10.568,3 mii persoane, în scădere cu peste 55,6 mii față de 2024.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, ponderea persoanelor vârstnice (65 ani și peste) crescând cu 0,3 puncte procentuale, în timp ce proporția tinerilor (0-14 ani) a scăzut cu 0,3 puncte procentuale. Indicele de îmbătrânire demografică a urcat de la 130,2 la 135,4 persoane vârstnice la 100 persoane tinere.

Vârsta medie a populației a fost de 43,1 ani, cu 0,4 ani mai mare decât în 2024, iar vârsta mediană a ajuns la 44,0 ani, în creștere cu 0,5 ani.

La 1 iulie 2025, cea mai numeroasă grupă de vârstă a fost 45-49 ani, reprezentând 8,6% din totalul populației. În rândul bărbaților, această grupă avea o pondere de 9,0%, iar în rândul femeilor de 8,3%.

Potrivit INS, copiii cu vârste între 0-4 ani reprezentau 4,0% din populație, sub grupele de 5-9 ani (5,0%) și 10-14 ani (4,8%).