Câți români au pensii sub 1.280 de lei. Indemnizația suplimentară pe care o primesc de la stat

În luna septembrie 2025, 885.055 de pensionari din România au beneficiat de indemnizaţia socială acordată de stat, arată datele centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Dintre aceștia, 837.184 sunt pensionari din sistemul public, iar 47.871 provin din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Această indemnizaţie se acordă lunar celor ale căror venituri cumulate din pensii și alte indemnizații sunt sub pragul de 1.281 de lei, conform Legii nr. 196/2009, cu modificările ulterioare.

Pentru pensionarii din sistemul public, suma medie suportată de la bugetul de stat a fost de 536 de lei. Cele mai mari valori s-au înregistrat în Maramureș (625 lei), Hunedoara (603 lei), Bistrița-Năsăud (598 lei), Cluj (594 lei) și Prahova (592 lei). În ceea ce privește numărul de beneficiari, Bucureștiul conduce cu 39.347 pensionari, urmat de Suceava (35.217), Iași (31.390) și Dolj (30.070).

Indemnizația socială pentru pensionarii agricultori a fost, în medie, de 358 de lei pe lună. Valorile cele mai ridicate s-au înregistrat în Ilfov (479 lei), Hunedoara (464 lei) și în sectoarele 5 și 2 ale Capitalei, cu 446 lei, respectiv 444 lei. Cele mai mari grupuri de beneficiari ai acestei indemnizații se află în Iași (4.534 persoane), Botoșani (4.212), Suceava (2.694), Vaslui (2.654) și Olt (2.646).

CNPP precizează că această formă de sprijin financiar are rolul de a completa veniturile pensionarilor ale căror pensii și indemnizații nu ating pragul minim stabilit de lege. Astfel, statul garantează un venit lunar minim, diferențiat între pensionarii din sistemul public și cei din fostul sistem agricol, în funcție de resursele locale și numărul de beneficiari.

Datele arată totodată diferențele semnificative între județe, atât în ceea ce privește sumele acordate, cât și în privința numărului de pensionari care depind de acest sprijin. Zone precum București, Suceava sau Iași au concentrații mari de beneficiari, în timp ce județele cu valori medii mai mari ale indemnizațiilor nu coincid întotdeauna cu cele cu cel mai mare număr de pensionari.