Numărul întreruperilor de sarcină la cerere a scăzut în primele șase luni ale acestui an

România a înregistrat mai puține avorturi în primele șase luni ale anului 2025, însă diferențele dintre județe continuă să fie foarte mari. În această perioadă au fost raportate 15.065 de întreruperi de sarcină, cu aproape 800 mai puține decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit raportului Centrului Național de Statistică în Sănătate Publică.

Dintre cele peste 15.000 de cazuri raportate, 7.785 au fost avorturi la cerere, realizate la inițiativa femeii. Numărul acestora este cu aproximativ 4% mai mic față de anul trecut, când au fost înregistrate 8.088 de cazuri.

Bucureștiul rămâne zona cu cele mai multe avorturi la cerere raportate: 1.040 de cazuri în prima jumătate a anului, în creștere ușoară față de 1.004 în 2024. Indicele raportat la 1.000 de femei de vârstă fertilă a urcat de la 4,9 la 5,1.

Pe următoarele locuri se află județele Constanța, cu 642 de cazuri, și Dolj, cu 561, ambele având valori ridicate, dar o ușoară scădere față de anul trecut. În Dolj, raportul indică 282 de avorturi la cerere la fiecare 1.000 de nașteri.

În Gorj au fost raportate 454 de avorturi la cerere. Indicele este de 524 la 1.000 de nașteri, unul dintre cele mai ridicate din țară. În Brăila, cifrele sunt mai mari: 424 de avorturi la cerere în primele șase luni ale anului și un indice record de 587 la 1.000 de nașteri. Statistic, aproape șase femei din zece aleg să întrerupă sarcina.

În Covasna, numărul avorturilor la cerere aproape s-a dublat, crescând de la 238 în 2024 la 406 în 2025. Indicele a urcat de la 314 la 488 la 1.000 de nașteri. În Bacău, numărul avorturilor la cerere a crescut ușor, de la 298 în 2024 la 327 anul acesta, însă valorile rămân mult peste media națională, cu 160 de cazuri la 1.000 de nașteri. În Cluj, cifrele s-au menținut aproape neschimbate: 399 de avorturi la cerere în 2024 și 390 în 2025.

În Teleorman, numărul avorturilor la cerere este în ușoară scădere, cu 167 de cazuri față de 202 anul trecut. Totuși, județul rămâne printre zonele cu valori ridicate, înregistrând peste 5,9 avorturi la 1.000 de femei.

În alte județe se observă o tendință mai clară de reducere. La Sibiu, de exemplu, au fost raportate 263 de avorturi în prima jumătate a anului 2025, față de 357 în aceeași perioadă din 2024, ceea ce înseamnă o scădere de peste 25%. La Iași, numărul avorturilor la cerere a scăzut de la 188 în prima jumătate a anului trecut la 151 în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă o reducere de aproape 20%.

Sunt și județe unde nu s-au raportat avorturi la cerere: Botoșani, Olt, Călărași și Hunedoara. Totuși, aceste date nu indică neapărat o evoluție socială favorabilă, ci pot fi legate de probleme de raportare sau de orientarea cazurilor către mediul privat, unde statisticile nu sunt complet centralizate.

La nivel național, datele indică o scădere ușoară, dar constantă. Indicele de avorturi la 1.000 de femei a coborât de la 7,9 în prima jumătate a anului 2024 la 7,5 în 2025, iar raportul la 1.000 de nașteri a scăzut de la 228 la 227. Tendința generală este de diminuare lentă, însă diferențele dintre județe rămân tot mai mari.