Explozie în Rahova. Ce a făcut gravida ucisă cu o zi înainte de explozie

Mama tinerei gravide, Mirela Stanciu, care a murit în explozia din Rahova, a declarat că fiica ei le-a spus membrilor familiei, cu o zi înainte de explozie, că în bloc se simțea un puternic miros de gaze. De asemenea, tânăra îngrijorată i-a mărturisit unui apropiat: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mama și bunica fetei au mers luni, 20 octombrie, pentru a prelua corpul neînsuflețit de la Institutul de Medicină Legală.

Mama Mirelei Stanciu, tânăra însărcinată în șapte luni care și-a pierdut viața în explozia din Sectorul 5, a oferit declarații tulburătoare despre ultimele clipe ale fiicei sale. Potrivit acesteia, Mirela sesizase cu două zile înainte un miros puternic de gaz în bloc. Gravida, și-a exprimat îngrijorarea față de apropiați, iar într-un mesaj trimis unei cunoștințe, aceasta a rugat-o să o sune a doua zi pentru a verifica dacă mai era în viață.

„ Am o conversaţie împreună cu o cunoştinţă, unde seara îi spune: «Miroase foarte tare a gaz în bloc şi nu ştiu cum o fi până mâine dimineaţă. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc». Este suficient", a declarat mama Mirelei .

Femeia a menționat că fiica sa nu a reușit să iasă din apartament nici măcar pentru a duce gunoiul și nici să-și prepare un ceai, din cauza mirosului puternic de gaz.

Femeia a declarat că în trecut au mai existat probleme cu gazele în bloc, însă nu își amintește exact când: „Nu știu, în urmă cu vreo două-trei luni. La fel, spunea că miroase a gaze și a chemat pe cineva să verifice aragazul”.

Potrivit acesteia, verificarea nu a identificat nicio scurgere în locuință. „S-a uitat, dar n-a fost o scurgere la noi. Atunci i s-a părut că miroase a gaze numai în casă la ea, dar cred că mirosea peste tot”, a precizat mama fetei. Tânăra aflată în ultimele luni de sarcină le-a trimis familie ultima fotografie cu o zi înainte de tragedie.

Răzvan Stanciu, în vârstă de 17 ani, le-a povestit membrilor familiei că în momentul exploziei de vineri dimineață se afla lângă sora sa, Mirela. Bunica tinerei a declarat cu lacrimi în ochi că băiatul a relatat cum sora lui s-a izbit de perete și s-a trezit „în aer”, fără a putea oferi mai multe detalii.

Femeia a mai precizat că nepotul ei se plânge de dureri de spate și a fost externat de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” în urmă cu două zile. Gravida în vârstă de 24 de ani, care și-a pierdut viața în explozia din Rahova, va fi înmormântată la Malu Spart, un sat ce aparține de orașul Bolintin-Vale din județul Giurgiu.