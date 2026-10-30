Nouă posturi din redacțiile Ringier România au fost eliminate în cadrul unei noi reorganizări a companiei, care afectează jurnaliști și fotoreporteri de la Libertatea și publicațiile TVmania și Viva. Este a doua rundă de disponibilizări din acest an, după cea din vară, când aproximativ 20 de angajați au plecat din companie, potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro.

Angajații vizați de actualele măsuri au fost anunțați individual și au primit termen până la 15 noiembrie. Surse citate de Paginademedia.ro au relatat că decizia a fost neașteptată pentru cei afectați. Publicația nu a făcut publice numele jurnaliștilor și fotoreporterilor care își vor pierde locurile de muncă.

Potrivit Paginademedia.ro, angajații vizați au fost chemați, în urmă cu aproximativ o săptămână, la întâlniri individuale cu o comisie din care au făcut parte Mădălina Rădulescu, director executiv, Dorin Chioțea, redactor-șef al Libertatea, Andreea Sandu, din departamentul de resurse umane, și Daniela Bulacu, șefa departamentului juridic.

Ulterior, într-o ședință organizată joi la prânz, conducerile redacțiilor au fost informate și despre schimbările pregătite pentru zona de monden.

Activitatea editorială din domeniul monden va fi reorganizată la nivelul întregului grup. Jurnaliștii care acoperă această zonă vor fi reuniți într-o echipă coordonată de Alina Bucsain, care va furniza materiale pentru mai multe publicații Ringier, conform informațiilor Paginademedia.ro.

Ringier România a confirmat desființarea celor nouă posturi și a explicat că reorganizarea face parte dintr-un proces de adaptare la transformările pieței media și la modificarea obiceiurilor de consum ale publicului.

„Ringier România își adaptează structura organizațională, în cadrul procesului de transformare a activității editoriale, pentru a răspunde schimbărilor din piața media și evoluției obiceiurilor de consum ale publicului.

Ca parte a acestui proces, nouă posturi din redacții au fost desființate, ceea ce implică încetarea raporturilor de muncă pentru angajații vizați. Toți colegii afectați au fost informați individual și beneficiază de sprijin în această perioadă de tranziție, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu politicile companiei.

Aceste schimbări au ca obiectiv consolidarea activității editoriale și creșterea competitivității pe termen lung a brandurilor noastre”, au transmis reprezentanții companiei pentru Paginademedia.ro.

Prima rundă de disponibilizări din acest an a avut loc în august, când Ringier România a renunțat la 15-20 de angajați. Atunci, măsurile au vizat în principal personal din departamentele administrativ și comercial, precum și colaboratori. Actuala reorganizare afectează, în schimb, redacțiile.

La scurt timp după primul val de disponibilizări, compania a anunțat plecarea directorului general Andrei Bereandă. Reprezentanții Ringier au precizat la momentul respectiv că acesta s-a retras la propria solicitare pentru a ocupa o funcție de conducere executivă în afara industriei media.

Ulterior, s-a aflat că Andrei Bereandă a ajuns într-o poziție de conducere la compania Superbet.