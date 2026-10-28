Scumpiri și posibile concedieri în România. Prețurile ar putea crește în toate cele patru mari sectoare ale economiei românești în următoarele trei luni, potrivit unei anchete publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Managerii estimează scumpiri în comerț, industrie, construcții și servicii, în timp ce angajările ar putea scădea în mai multe domenii. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că alimentele, transportul și serviciile pentru populație se numără printre cele mai expuse creșterilor de prețuri.

Managerii din principalele domenii economice anticipează noi majorări de prețuri în perioada următoare, deși perspectivele privind activitatea firmelor indică mai degrabă stagnare sau scădere. Datele apar în raportul publicat de Institutul Național de Statistică (INS), care prezintă așteptările pentru următoarele trei luni.

În comerțul cu amănuntul, managerii estimează o evoluție aproape constantă a cifrei de afaceri, cu un sold conjunctural de +1%. În privința angajaților, perspectivele indică o ușoară creștere, soldul fiind de +2%. Situația este diferită în cazul prețurilor. Aproximativ 38% dintre managerii din comerț se așteaptă la scumpiri, în timp ce numai 3% estimează ieftiniri. Diferența dintre cele două categorii de răspunsuri indică un sold conjunctural de +35%.

Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, pentru Libertatea, că majorările de prețuri sunt anticipate în toate cele patru sectoare economice analizate.

„Datele INS confirmă ce simțim deja în buzunare: iarna aceasta vine cu un nou val de scumpiri, iar presiunea este generală. În toate cele patru mari sectoare ale economiei, managerii care anticipează prețuri mai mari sunt mult mai mulți decât cei care văd scăderi. Cel mai tare cresc așteptările în construcții, cu un sold de +38%, și în comerțul cu amănuntul, cu +35%. Urmează industria prelucrătoare, cu +28%, și serviciile, cu +19%”, spune analistul economic Adrian Negrescu, pentru Libertatea.

Printre factorii care contribuie la majorarea costurilor se numără energia, carburanții și evoluția cursului valutar. La acestea se adaugă cheltuielile suportate de companii pentru salarii, chirii și dobânzi. Adrian Negrescu a explicat că efectele acestor costuri se pot regăsi în prețurile plătite de consumatori, inclusiv pentru produsele importate.

„Cauzele sunt cunoscute. Energia și carburanții se scumpesc din nou, iar acestea intră în prețul oricărui produs, de la pâine la mobilă. Leul s-a depreciat față de euro, așa că tot ce importăm, de la electronice la fructe și medicamente, devine mai scump. Pe deasupra, firmele încearcă să-și recupereze costurile crescute cu munca, chiriile și dobânzile”, a mai precizat Adrian Negrescu.

Creșterea cheltuielilor firmelor ar putea influența astfel prețurile din mai multe categorii, de la produsele alimentare până la bunurile pentru locuință.

Alimentele, bunurile folosite zilnic în gospodării și transportul sunt categoriile în care Adrian Negrescu se așteaptă să apară primele majorări de prețuri. Potrivit analistului, apropierea sărbătorilor ar putea aduce scumpiri și în cazul produselor specifice acestei perioade.

„Mă aștept ca primele scumpiri să se vadă la alimente, la produsele de uz casnic și la tot ce înseamnă transport, iar spre sărbători la produsele de sezon. BNR avertizează deja că inflația va crește din nou până la finalul anului”, a mai adăugat Adrian Negrescu, pentru sursa citată.

Previziunile sunt în concordanță cu răspunsurile managerilor din comerț, unde proporția celor care estimează majorări de prețuri este considerabil mai mare decât a celor care anticipează ieftiniri.

Raportul INS arată că majoritatea managerilor care estimează modificări ale prețurilor din comerț se așteaptă la creșteri.

„Majoări de preţuri sunt estimate de 38% dintre respondenți, iar scăderi, de doar 3%, soldul conjunctural de +35% indicând creștere”, precizează cel mai recent raport al Institutului Național de Statistică.

În aceste condiții, produsele cumpărate frecvent de români ar putea fi afectate de noi ajustări de prețuri. Adrian Negrescu a declarat, pentru sursa citată, că printre categoriile vulnerabile se află alimentele de bază, produsele importate și articolele pentru curățenie și igienă.

„Raportul acesta spune totul. La aproape 40 de comercianți care se pregătesc să crească prețurile, unul singur se gândește să le scadă. Pentru coșul zilnic, asta înseamnă că reducerile vor fi excepția, iar etichetele noi regula. Cel mai expuse sunt produsele de bază: lactatele, carnea, uleiul, cafeaua, legumele și fructele din import, dar și detergenții și produsele de igienă”, a precizat el.

Creșterile de prețuri la alimente, energie și transport ar putea pune o presiune suplimentară asupra gospodăriilor cu venituri reduse. Pentru aceste familii, o mare parte din bugetul lunar este deja destinată cumpărăturilor alimentare și achitării facturilor. Orice majorare a acestor cheltuieli reduce banii disponibili pentru alte necesități. În același timp, estimările managerilor din comerț nu indică o creștere importantă a vânzărilor. Soldul conjunctural de numai +1% arată că firmele anticipează o activitate relativ stabilă.

Adrian Negrescu a explicat că această situație ar putea însemna cheltuieli mai mari pentru consumatori, fără o creștere corespunzătoare a cantităților cumpărate.

„Cifra cea mai interesantă din raport este însă alta. Deși vor să crească prețurile, comercianții se așteaptă ca vânzările lor să stagneze, cu un sold de doar +1%. Cu alte cuvinte, vom plăti mai mult pentru aceleași cantități sau chiar pentru mai puține. Este exact tiparul din ultimul an, în care românii au cumpărat mai puțin, dar au plătit mai mult.

Familiile cu venituri mici simt cel mai tare această presiune, pentru că alimentele și facturile le înghit cea mai mare parte din venit. Pentru ei, fiecare leu în plus la casa de marcat înseamnă un leu tăiat din altă parte”, a spus Adrian Negrescu, pentru Libertatea.

Nici sectorul serviciilor nu este ocolit de perspectivele privind majorarea tarifelor. Conform anchetei INS, activitatea din acest domeniu ar urma să înregistreze o ușoară scădere, soldul conjunctural fiind de -4%. Managerii estimează și o evoluție apropiată în privința personalului. În schimb, așteptările referitoare la prețuri indică o tendință de creștere, cu un sold conjunctural de +19%. Adrian Negrescu a declarat că serviciile au înregistrat deja majorări importante de tarife, pe fondul costurilor cu forța de muncă.

„Serviciile sunt deja zona în care prețurile cresc cel mai repede. În septembrie s-au scumpit cu peste 11% într-un singur an, aproape dublu față de inflația generală. Explicația este simplă: în servicii, cel mai mare cost este munca, iar munca nu poate fi importată mai ieftin”, spune Adrian Negrescu.

Printre serviciile pentru care românii ar putea plăti mai mult în această iarnă se numără reparațiile locuințelor și ale mașinilor, consultațiile medicale private, serviciile de curierat și cele de înfrumusețare. Analistul a inclus în această categorie și restaurantele, cafenelele sau alte activități ale căror costuri sunt influențate de energie, chirii și salarii.

„Iarna aceasta mă aștept la tarife mai mari la reparații și întreținere: instalatori, electricieni, service auto, curățătorii. La toate acestea, costul manoperei crește de la an la an. Serviciile medicale private vor continua să se scumpească, atât consultațiile și analizele, cât și abonamentele, pentru că și clinicile au costuri mai mari cu personalul și cu echipamentele, majoritatea importate. Ieșirile în oraș, restaurantele și cafenelele vor deveni și ele mai scumpe, pe fondul costurilor cu energia, alimentele și chiriile. Același lucru este valabil pentru transport, curierat și serviciile de înfrumusețare. Pe partea de utilități, factura de iarnă depinde în primul rând de prețul energiei și al gazelor, iar tensiunile de pe piața internațională nu ne lasă să sperăm la ieftiniri”.

Pe lângă scumpiri, datele INS indică și perspective nefavorabile pentru piața muncii, în special în industria prelucrătoare și construcții. În industrie, managerii anticipează o reducere moderată a producției, cu un sold conjunctural de -6%. În ceea ce privește numărul angajaților, soldul estimat este de -8%, ceea ce indică așteptări privind diminuarea personalului. În același timp, prețurile produselor industriale ar putea continua să crească, soldul conjunctural fiind de +28%.

Adrian Negrescu a declarat că industria prelucrătoare este sectorul în care managerii au cele mai pesimiste așteptări privind evoluția numărului de angajați. Costurile ridicate ale energiei și ale forței de muncă, alături de cererea redusă de pe piețele europene, se numără printre problemele cu care se confruntă companiile.

„Cel mai mare sold negativ la numărul de angajați nu este în construcții, ci în industria prelucrătoare, unde ajunge la -8%, față de -6% în construcții. Fabricile se confruntă simultan cu energie scumpă, cerere slabă din Europa și costuri mai mari cu munca.

Producția industrială a scăzut deja masiv față de anii dinainte de pandemie, iar industria auto și furnizorii ei, metalurgia, chimia și industria lemnului sunt cele mai expuse. Am văzut deja reduceri de producție la Dacia, iar efectele se propagă rapid în toată rețeaua de furnizori”, avertizează Adrian Negrescu.

Managerii din construcții estimează cea mai accentuată reducere a activității dintre sectoarele analizate de INS. Soldul conjunctural privind volumul lucrărilor este de -16%, în timp ce indicatorul referitor la numărul salariaților ajunge la -6%. Raportul INS arată că firmele din construcții se așteaptă la o diminuare moderată a personalului.

„Numărul de angajați ar putea cunoaște o reducere moderată, cu un sold conjunctural de -6%”, arată datele INS.

În privința prețurilor lucrărilor de construcții, managerii anticipează însă majorări, soldul conjunctural fiind de +38%, cel mai ridicat dintre cele patru sectoare economice. Adrian Negrescu a pus perspectivele negative privind activitatea în construcții pe seama diminuării investițiilor publice și a dificultăților de pe piața imobiliară.

„În construcții, scăderea de personal vine pe fondul unei reduceri importante a activității, cu un sold de -16%, cel mai slab din toată economia. Statul a tăiat din investiții, iar piața imobiliară rezidențială este frânată de dobânzile mari. Și serviciile anticipează o scădere a numărului de salariați, cu un sold de -4%, mai ales în zonele legate de consum: transport, HoReCa și serviciile pentru firme”, a mai precizat analistul economic Adrian Negrescu.

Comerțul cu amănuntul este singurul dintre sectoarele analizate în care managerii estimează o ușoară creștere a numărului de angajați. Soldul conjunctural de +2% indică perspective pozitive, însă Adrian Negrescu consideră că o parte dintre recrutări vor avea legătură cu activitatea comercială din perioada sărbătorilor.

„Comerțul cu amănuntul este singurul sector care anticipează o ușoară creștere a personalului, de +2%, dar este vorba mai ales de angajări sezoniere de sărbători”, mai atrage atenția economistul.

În ceea ce privește industria, construcțiile și serviciile, analistul nu anticipează un val brusc de concedieri. Acesta a explicat că firmele ar putea reduce treptat recrutările, ar putea renunța la înlocuirea angajaților care pleacă sau ar putea diminua programul de lucru. În anumite unități industriale, companiile ar putea recurge inclusiv la șomaj tehnic.

„Nu ne așteptăm la concedieri masive peste noapte, ci la o răcire treptată a pieței muncii: mai puține angajări, posturi neînlocuite atunci când oamenii pleacă, ore de lucru reduse și, în unele fabrici, șomaj tehnic. Pentru angajați, cel mai prudent lucru în această iarnă este să-și păstreze un fond de rezervă și să evite datoriile noi”, explică Adrian Negrescu.

Ancheta INS indică, astfel, așteptări privind creșterea prețurilor în toate cele patru sectoare economice, în timp ce perspectivele privind producția, activitatea firmelor și numărul angajaților diferă de la un domeniu la altul. Soldurile conjuncturale prezentate în raport exprimă diferența dintre ponderea managerilor care anticipează creșteri și cea a managerilor care estimează scăderi, nu procentul efectiv cu care se vor modifica prețurile sau numărul salariaților.