Republica Moldova. Familiile vulnerabile din Republica Moldova ar putea primi compensații la energie de până la 1.000 de lei moldovenești, echivalentul a 50 de euro pe lună în sezonul rece 2026–2027. Ajutorul va fi stabilit în funcție de gradul de vulnerabilitate al fiecărei familii și va putea acoperi cheltuielile pentru gaze naturale, energie electrică sau lemne. Primele plăți, pentru luna noiembrie, vor fi efectuate în decembrie.

Ministra Finanțelor din Republica Moldova, Victoria Belous, a declarat, într-un interviu acordat postului Vocea Basarabiei, că autoritățile se orientează spre o compensație maximă de 1.000 de lei moldovenești pe lună pentru fiecare familie eligibilă.

Ajutorul va putea fi acordat pentru plata energiei electrice, a gazelor naturale sau pentru achiziția lemnelor de foc. Valoarea exactă va fi stabilită individual, în funcție de gradul de vulnerabilitate energetică și de criteriile definite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ministra nu a precizat care va fi valoarea minimă a compensației în acest sezon rece.

„Noi la această sumă ne orientăm să identificăm sursele necesare: 1.000 de lei pentru energie electrică, pentru lemne, pentru gaz, maxim, dar în funcție de gradul de vulnerabilitate al fiecărei familii. Nu-mi aduc aminte acum suma minimă, dar se va determina în funcție de mai multe criterii”, a declarat Victoria Belous.

Prin urmare, nu toate familiile eligibile vor primi automat suma maximă. Valoarea ajutorului va depinde de situația fiecărei gospodării și de criteriile aplicate de autorități.

În sezonul rece precedent, compensațiile au variat între 500 și 1.000 de lei moldovenești pe lună. Pentru iarna 2026–2027, valoarea minimă urmează să fie stabilită și comunicată de autorități.

Pentru plata compensațiilor aferente lunii noiembrie, în buget sunt prevăzute aproximativ 550 de milioane de lei moldovenești. Banii vor ajunge la beneficiari în decembrie, după înregistrarea cererilor și stabilirea eligibilității.

„Pentru luna noiembrie a acestui an, deja banii sunt planificați în buget, peste circa 550 de milioane de lei. Asta înseamnă că în decembrie aceste persoane care se vor înregistra pentru compensații vor primi compensații”, a declarat ministra Finanțelor.

Cererile pentru acordarea ajutorului vor putea fi depuse începând cu 2 noiembrie, potrivit unui anunț anterior al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Guvernul intenționează să prezinte în aceeași zi detalii despre mecanismul de acordare a sprijinului.

Autoritățile urmează să stabilească beneficiarii în funcție de criteriile de vulnerabilitate energetică. Scopul declarat este ca sprijinul să ajungă la gospodăriile care au cea mai mare nevoie de ajutor pentru plata facturilor în lunile reci.

Pentru întregul sezon rece, autoritățile estimează că vor avea nevoie de cel puțin 2,5 miliarde de lei pentru a susține peste 650.000 de familii.

O parte importantă a cheltuielilor este așteptată în primele luni ale anului 2027, când facturile la încălzire și energie sunt, de regulă, mai mari. Guvernul intenționează să prevadă în bugetul pentru anul viitor fondurile necesare pentru continuarea programului în perioada ianuarie–martie.

„Planificăm în bugetul pentru 2027 să extindem pentru toată perioada ianuarie–martie 2027 și în continuare să alocăm compensații cetățenilor, pentru ca să poată trece și peste această iarnă grea și să achite facturile. Încercăm să țintim cât mai punctat persoanele care pe bune au nevoie de suport din partea statului și colegii de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale au selectat, au determinat criteriile după care vor determina și vor selecta persoanele care vor beneficia de compensații”, a mai declarat Victoria Belous.

Estimarea de cel puțin 2,5 miliarde de lei arată amploarea efortului financiar necesar pentru susținerea gospodăriilor în sezonul rece. Suma finală va depinde de numărul persoanelor eligibile, de valoarea compensațiilor acordate și de evoluția cheltuielilor pe parcursul iernii.

Asigurarea finanțării pentru întregul sezon rece rămâne una dintre principalele provocări pentru autorități. Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a declarat anterior că Guvernul discută cu partenerii externi pentru a identifica surse suplimentare de bani.

În lipsa unei finanțări externe suficiente, Executivul ar putea fi nevoit să acopere integral costurile din bugetul de stat. Premierul a avertizat că acest lucru va avea un impact asupra bugetului și a menționat posibilitatea reducerii cheltuielilor din alte sectoare pentru a putea finanța ajutoarele destinate populației.

„În acest moment am alocat din buget pentru acest an 550 de milioane de lei. Vă reamintesc că anul trecut a fost peste 2 miliarde de lei. Dar evident cele mai multe luni sunt ianuarie, februarie, martie, după asta, deci sunt în anul viitor. Și în acest moment lucrăm cu donatorii pentru a identifica surse suplimentare. Dacă nu găsim bani, toate compensațiile vor veni din bugetul național, deci va avea un efect bugetar”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a precizat că suma necesară pentru sezonul rece 2026–2027 ar urma să depășească nivelul cheltuielilor din iarna precedentă, când compensațiile au costat aproximativ 2,4 miliarde de lei moldovenești.

Deocamdată, autoritățile au prevăzut 550 de milioane de lei pentru primele plăți, aferente lunii noiembrie. Finanțarea pentru lunile următoare trebuie asigurată în cadrul bugetului pentru 2027 și prin eventuale resurse suplimentare obținute de la partenerii externi.

Programul de compensații va fi destinat familiilor eligibile din Republica Moldova. Cererile vor putea fi depuse începând cu 2 noiembrie. Autoritățile urmează să ofere detalii despre procedură și criteriile de acordare a ajutorului.

În sezonul rece precedent, compensațiile au fost cuprinse între 500 și 1.000 de lei moldovenești pe lună. Pentru iarna care urmează, Guvernul anunță un plafon maxim de 1.000 de lei.