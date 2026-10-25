Republica Moldova. Executivul ar putea reduce cheltuielile din alte sectoare pentru a acoperi ajutoarele acordate populației în sezonul rece 2026–2027. Autoritățile negociază cu partenerii externi pentru a obține bani suplimentari. În lipsa acestora, costurile vor fi suportate integral de bugetul de stat. Premierul Vasile Tofan estimează că suma necesară va depăși cheltuielile din sezonul precedent, când compensațiile au costat aproximativ 2,4 miliarde de lei.

Pentru perioada rămasă din acest an, Guvernul a prevăzut 550 de milioane de lei pentru plata compensațiilor la energie. Cea mai mare parte a cheltuielilor va reveni însă bugetului pentru 2027. Motivul este că lunile ianuarie, februarie și martie concentrează o parte importantă a perioadei de încălzire.

Premierul a explicat că autoritățile încearcă să identifice surse suplimentare de finanțare. Discuțiile cu donatorii sunt în desfășurare. Dacă negocierile nu vor aduce rezultatele așteptate, statul va trebui să acopere toate costurile din resursele proprii.

„În acest moment am alocat din buget pentru acest an 550 de milioane de lei. Vă reamintesc că anul trecut a fost peste 2 miliarde de lei. Dar evident cele mai multe luni sunt ianuarie, februarie, martie, după asta, deci sunt în anul viitor. Și în acest moment lucrăm cu donatorii pentru a identifica surse suplimentare. Dacă nu găsim bani, toate compensațiile vor veni din bugetul național, deci va avea un efect bugetar”, a declarat Vasile Tofan la podcastul Raport.

Finanțarea compensațiilor reprezintă una dintre problemele importante în pregătirea bugetului pentru anul viitor. Ministerele au solicitat fonduri pentru mai multe programe și activități. Însă suma totală cerută depășește posibilitățile financiare ale statului.

În aceste condiții, Guvernul va trebui să stabilească priorități și să renunțe la unele cheltuieli. Premierul a confirmat că plata ajutoarelor pentru încălzire ar putea duce la reducerea fondurilor disponibile pentru alte sectoare.

Tofan susține că autoritățile trebuie să identifice cheltuielile care pot fi diminuate și să elimine risipa din instituțiile publice. Discuțiile privind bugetul au fost intense, iar membrii Executivului au analizat diferențele dintre solicitările ministerelor și veniturile disponibile.

„Asta înseamnă că luăm din alte domenii și aici trebuie să spun că trebuie să ne forțăm, inclusiv pe anumite domenii, ca să mai reducem cheltuielile, să eliminăm risipa. Am avut o ședință pe buget care a fost aprinsă, dar e bine că a fost aprinsă. Mie îmi plac ședințele unde lucrurile se discută intens, pe cifre și dacă uneori iese scântei, asta înseamnă că e o decizie bună, asta e o discuție bună, nu neapărat conflictuală. Și au ieșit scântei la Guvern, trebuie să o spun. În sens bun au ieșit scântei”, a afirmat premierul.

Potrivit estimărilor prezentate de șeful Executivului, veniturile bugetului de stat ar urma să depășească 90 de miliarde de lei în 2027. Pentru anul precedent, acestea au fost estimate la aproximativ 80 de miliarde de lei.

Creșterea veniturilor nu va permite însă acoperirea tuturor solicitărilor de finanțare. Cheltuielile statului continuă să crească mai repede decât încasările. Prin urmare, autoritățile trebuie să limiteze unele alocări și să construiască un buget în funcție de resursele disponibile.

Premierul a declarat că ministerele au prezentat necesarul de finanțare pentru anul viitor. În urma evaluării, Guvernul a constatat că suma solicitată ar crea un deficit important dacă toate cererile ar fi aprobate.

„Am arătat tabloul general unde suntem noi acum, ce au cerut ministerele pentru anul viitor, am arătat că dacă am da la tot ceea ce s-a cerut, gaura ar fi așa, și nu vreau să spun cifra pentru că chiar mă sperie această cifră, și am spus că ok, uite, atunci trebuie să reducem și să trăim mai mult după venituri. Și veniturile noastre sunt mai mici. Dar, din păcate, cheltuielile cresc mai repede decât veniturile, ceea ce înseamnă că trebuie să le reducem. Și am toată determinarea să adoptăm un buget mai balansat anul viitor”, a explicat Vasile Tofan.

În paralel cu pregătirea bugetului, autoritățile organizează programul de sprijin pentru sezonul rece 2026–2027. Înscrierile pentru compensații ar urma să înceapă pe 2 noiembrie. În aceeași zi, Guvernul intenționează să prezinte detalii despre mecanismul de acordare a ajutorului.

Numărul exact al gospodăriilor care vor primi sprijin va fi cunoscut după înregistrarea cererilor. Valoarea compensațiilor va fi stabilită în funcție de vulnerabilitatea energetică a fiecărei familii.

Pentru calcularea acestui indicator, autoritățile utilizează o formulă elaborată împreună cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Aceasta ia în considerare ponderea cheltuielilor pentru energie în bugetul familiei. Scopul este de a identifica gospodăriile pentru care costurile încălzirii reprezintă o povară mai mare.

„Vrem să anunțăm înscrierea compensațiilor pe 2 noiembrie. Atunci vom face o conferință de presă, deci asta este planul, ca abia atunci când vom începe să primim aplicațiile, vom ști exact numărul gospodăriilor acoperite. Ca să explic la toată lumea cum se calculează gradul acesta de vulnerabilitate, am făcut un program împreună cu PNUD, în care există o formulă care determină care e ponderea energiei în coșul de consum al familiei și pentru gospodăriile care sunt cele mai afectate”, a precizat premierul.

Programul de compensații nu se adresează doar consumatorilor de gaze naturale și energiei termice. O parte importantă dintre gospodăriile sprijinite utilizează lemne pentru încălzire.

Potrivit premierului, aproape jumătate dintre beneficiarii din sezonul precedent făceau parte din această categorie. În cazul lor, impactul asupra bugetului familiei ar putea fi mai redus, deoarece prețul lemnelor a rămas relativ stabil.

Tofan a menționat că un metru ster de lemne costă aproximativ 1.600 de lei. În aceste condiții, presiunea financiară asupra gospodăriilor care folosesc acest tip de combustibil ar putea fi mai mică decât în cazul celor care se încălzesc cu gaze naturale sau energie termică.

Cu toate acestea, Guvernul intenționează să mențină sprijinul și pentru familiile care se încălzesc cu lemne. Premierul a subliniat că valoarea ajutorului va ține cont de situația fiecărei gospodării.

„Toată lumea se axează pe gaz acum, evident, și termie, pentru că acolo durerea e mai mare, dar aproape jumătate din gospodăriile compensate, aproape jumătate sunt pe lemne. Și acolo efectul totuși este mai mic acest an, pentru că metrul ster de lemn a rămas aproximativ la același preț, 1.600 de lei și cel puțin în cazul acestor gospodării efectul va fi mai mic. Vom da compensații și acolo, evident. Acolo unde va durea mai mult, gaz, termie, acolo poate aceste compensații vor conta și mai mult”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul anticipează că numărul gospodăriilor care vor primi compensații în sezonul rece 2026–2027 va fi mai mare decât în perioada precedentă. Cifra finală va depinde însă de numărul cererilor depuse și de rezultatele evaluării vulnerabilității energetice.