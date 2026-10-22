Republica Moldova. Energia electrică s-ar putea scumpi cu până la 15% în Republica Moldova până la sfârșitul acestui an. Tarifele ar putea depăși pragul de patru lei pentru un kilowatt-oră, în condițiile în care consumatorii plătesc deja mai mult pentru gazele naturale și încălzirea centralizată. Estimarea a fost prezentată de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, într-o emisiune de la un post privat de televiziune.

Potrivit șefului ANRE, majorarea tarifelor la electricitate nu este încă aprobată. Urmează stabilirea prețului reglementat pentru furnizorul central, după care cei doi furnizori vor putea calcula noile tarife și vor transmite solicitările către autoritatea de reglementare.

„Pasul următor ar fi aprobarea prețului reglementat al furnizorului central, ulterior când vor fi clare toate elementele de preț către cei doi furnizori, atunci ei vor face calculele și vor trimite cererile către ANRE. Creșterea nu va fi similară cu creșterea procentuală ca pentru gaze sau energia termică. Estimarea ar fi până în 15%”, a declarat Alexei Taran.

În prezent, consumatorii din centrul și sudul Republicii Moldova, inclusiv din Chișinău, care sunt deserviți de Premier Energy, achită 3,56 lei pentru un kilowatt-oră.

Dacă tariful ar crește cu 15%, acesta ar ajunge la aproximativ 4,09 lei/kWh. În nordul țării, unde consumatorii conectați la rețeaua FEE-Nord plătesc 3,95 lei/kWh, o majorare similară ar duce prețul la aproximativ 4,54 lei/kWh.

Aceste valori sunt estimări calculate pe baza tarifelor actuale. Prețurile finale vor depinde de solicitările furnizorilor și de deciziile ANRE.

Posibila majorare a tarifelor la electricitate vine după creșterea semnificativă a prețului gazelor naturale. De la 1 octombrie, consumatorii casnici din Republica Moldova achită 26,13 lei pentru un metru cub de gaz.

Noul tarif este cu peste 80% mai mare decât cel aplicat în timpul verii, de 14,42 lei/m³.

Scumpirea a fost efectuată în două etape. La sfârșitul lunii august, ANRE a majorat tariful cu aproximativ 41%, până la puțin peste 20 de lei pentru un metru cub. Acest preț s-a reflectat în facturile aferente lunii septembrie.

La 28 septembrie, autoritatea a aprobat o nouă creștere, de aproximativ 30%. Astfel, de la începutul lunii octombrie, tariful a ajuns la 26,13 lei/m³.

Consumatorii din Chișinău conectați la sistemul centralizat de încălzire vor plăti mai mult și pentru energia termică în noul sezon rece.

Tariful pentru o gigacalorie a ajuns la 3.277 de lei, față de 2.020 de lei anterior. Majorarea depășește 60%.

Autoritățile din Republica Moldova vor anunța în ultima săptămână a lunii octombrie criteriile de eligibilitate și valoarea compensațiilor la căldură pentru sezonul rece. Înregistrarea cererilor va începe pe 2 noiembrie. Guvernul își propune să mențină sprijinul pentru familiile vulnerabile cel puțin la nivelul sezonului precedent, când au beneficiat de ajutor aproximativ 620.000 de gospodării.

Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, înaintea ședinței Guvernului din 21 octombrie.

Potrivit ministrei, autoritățile efectuează ultimele calcule privind programul de compensații pentru sezonul rece. Obiectivul este ca numărul beneficiarilor să nu fie mai mic decât în sezonul trecut.

„Facem acum ultimele calcule. Ceea ce a confirmat și domnul premier este că vom depune tot efortul ca numărul beneficiarelor să nu fie, cel puțin, mai mic decât în sezonul precedent, când au fost 620.000 de gospodării. Acum, dacă se va mări numărul de gospodării beneficiare, acest lucru înseamnă că vom putea acoperi un număr mai mare de familii vulnerabile”, a declarat Natalia Plugaru.

Valoarea compensațiilor și condițiile exacte de acordare urmează să fie prezentate în ultima săptămână a lunii octombrie. Înscrierea pentru obținerea ajutorului va începe pe 2 noiembrie.

La evaluarea cererilor, autoritățile vor analiza mai mulți indicatori. Printre aceștia se numără suprafața locuinței, consumul lunar și achizițiile recente de bunuri, inclusiv cumpărarea unui automobil.

Recent, premierul Vasile Tofan a menționat că numărul familiilor care vor beneficia de compensații ar putea crește până la aproximativ 670.000. Prim-ministrul a precizat însă că autoritățile vor înăspri verificările pentru a se asigura că ajutorul ajunge la persoanele care au cea mai mare nevoie de el.

În sezonul trecut, Guvernul a cheltuit pentru compensații aproape 2.4 miliarde de lei.