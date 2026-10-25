Elevii din România au intrat în vacanța de toamnă sâmbătă, 24 octombrie, și se vor bucura de nouă zile fără cursuri, inclusiv weekendurile. Aceasta vacanță se încheie duminică, 1 noiembrie, iar școlile își vor redeschide porțile luni, 2 noiembrie, odată cu începerea celui de-al doilea modul de învățare din anul școlar 2026-2027, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Până la vacanța de iarnă, elevii vor mai avea parte de o pauză de patru zile consecutive la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, datorită weekendului și sărbătorilor legale de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României.

Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 a început sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie, inclusiv. Elevii beneficiază astfel de nouă zile consecutive fără cursuri, după aproximativ șapte săptămâni de școală.

Calendarul este valabil la nivel național, în timp ce perioada vacanței din februarie diferă de la un județ la altul. Inspectoratele școlare vor stabili săptămâna liberă din intervalul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Structura anului școlar a fost stabilită prin Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial la 16 februarie.

Al doilea modul de învățare începe luni, 2 noiembrie, și se desfășoară până marți, 22 decembrie, inclusiv. În această perioadă, elevii vor participa la cursuri timp de aproximativ șapte săptămâni și două zile, înaintea vacanței de iarnă.

Programul școlar va include și două zile libere legale, pe 30 noiembrie și 1 decembrie. Acestea sunt dedicate sărbătorii Sfântului Andrei și Zilei Naționale a României.

Sfârșitul lunii noiembrie aduce o nouă pauză pentru elevi. În 2026, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade luni, iar Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, este marți.

Cele două sărbători legale se leagă de weekendul din 28 și 29 noiembrie, formând o minivacanță de patru zile, între sâmbătă, 28 noiembrie, și marți, 1 decembrie.

Cursurile se vor relua miercuri, 2 decembrie, iar elevii vor continua al doilea modul până la apropierea sărbătorilor de iarnă.

Următoarea vacanță școlară începe miercuri, 23 decembrie 2026, și se încheie duminică, 10 ianuarie 2027. Elevii vor avea la dispoziție 19 zile libere, perioadă care include Crăciunul și Anul Nou.

Cursurile se vor relua luni, 11 ianuarie 2027, când începe al treilea modul al anului școlar.

Astfel, până la finalul anului 2026, elevii vor beneficia de vacanța de toamnă, de minivacanța de la sfârșitul lunii noiembrie și de vacanța de iarnă, programată să înceapă cu două zile înainte de Ajunul Crăciunului.