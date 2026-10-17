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Calendarul vacanței de iarnă 2026-2027. Data la care elevii se întorc în bănci

Calendarul vacanței de iarnă 2026-2027. Data la care elevii se întorc în bănciElevi iarna. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Elevii vor avea parte de o pauză de aproape trei săptămâni în perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației. Vacanța începe înainte de Crăciun și se încheie la începutul lunii ianuarie.

Ce trebuie să știe elevii și părinții

Ultima zi de cursuri înainte de vacanță va fi marți, 22 decembrie 2026. Începând de miercuri, 23 decembrie, elevii vor fi liberi până duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv. Revenirea la școală este programată pentru luni, 11 ianuarie.

În total, vacanța de iarnă va cuprinde 19 zile calendaristice, în care sunt incluse atât zilele lucrătoare, cât și weekendurile.

Vacanța de iarnă începe înainte de Crăciun

Elevii vor încheia cursurile înaintea sărbătorilor de iarnă și vor reveni în bănci abia după primele zile ale noului an. Prima zi de vacanță va fi miercuri, 23 decembrie 2026, iar ultima zi liberă va fi duminică, 10 ianuarie 2027.

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Odată cu întoarcerea la școală, luni, 11 ianuarie, va începe și al treilea modul de cursuri din anul școlar 2026-2027. Acesta va continua până în februarie, când elevii vor avea parte de următoarea pauză.

Calendar

Calendar zile libere. Sursă foto: Unsplash

Vacanța de schi va fi stabilită de inspectoratele școlare

După vacanța de Crăciun, elevii vor beneficia de o săptămână liberă în perioada februarie – începutul lunii martie. Data exactă va fi aleasă de fiecare inspectorat școlar, în funcție de calendarul stabilit pentru județul respectiv.

Vacanța mobilă trebuie programată într-un interval cuprins între 15 februarie și 7 martie 2027. Astfel, perioada în care elevii vor lua această pauză poate să difere de la un județ la altul.

Anul școlar 2026-2027 este împărțit în cinci module

Pentru majoritatea elevilor, anul școlar 2026-2027 va avea 36 de săptămâni de cursuri, organizate în cinci module, separate de perioade de vacanță.

Prima pauză a fost programată între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026, iar cursurile au fost reluate luni, 2 noiembrie. După vacanța de iarnă și cea mobilă din februarie sau martie, elevii vor intra în vacanța de primăvară.

Aceasta este programată în perioada 24 aprilie – 4 mai 2027. Ulterior, pentru majoritatea elevilor, vacanța de vară va începe sâmbătă, 19 iunie 2027. Calendarul poate avea date diferite pentru elevii din anii terminali, în funcție de programele speciale de cursuri și de examene.

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