Dezastrul financiar de la STB, în cifre. Ce se va întâmpla cu prețul biletelor

Primăria Capitalei a prezentat situația financiară a Societății de Transport București (STB), aflată în insolvență. Datele administratorului judiciar Remus Borza arată pierderi de 767 de milioane de lei în zece luni, cheltuieli salariale de peste un miliard de lei și nereguli privind consumul de combustibil și concediile medicale. Conducerea a început restructurarea companiei, iar primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că prețul biletelor și gratuitățile vor rămâne neschimbate.

Aproape 4.900 de angajați STB au legături de rudenie între ei, în timp ce societatea acordă zeci de tipuri de sporuri, prime și indemnizații. Potrivit datelor prezentate de Primăria Municipiului București (PMB), salariile brute ajung la 31.000 de lei, iar unele activități sunt contractate de la firme private, deși compania dispune de personal și ateliere proprii.

Administratorul judiciar a prezentat și suspiciuni privind folosirea nejustificată a concediilor medicale și posibile pierderi de combustibil. În urma analizei au fost stabilite primele măsuri de reducere a cheltuielilor și reorganizare a activității.

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că procedura de insolvență are ca obiectiv evitarea falimentului și menținerea serviciilor de transport public. Edilul a dat asigurări că măsurile de restructurare nu vor duce la majorarea tarifelor sau la eliminarea gratuităților existente.

„Situaţia financiară a STB, acumulată în ani de zile, e foarte proastă. Prin toate aceste măsuri pe care le luăm, inclusiv intrarea în insolvenţă, încercăm ca în următorii ani să scăpăm societatea de faliment. Vreau să-i asigur pe bucureşteni că transportul public NU va fi afectat, ba chiar se poate îmbunătăţi, datorită eficientizării. NU se scumpesc biletele la STB, NU se elimină gratuităţile pentru nicio categorie de persoane. Scopul insolvenţei e să salvăm locurile de muncă ale oamenilor, cu prioritate pe ale şoferilor şi vatmanilor”, a declarat, la începutul conferinţei, primarul general Ciprian Ciucu.

Primarul a amintit că, la începutul anului, solicitase conducerii societății și reprezentanților sindicatelor un plan pentru eficientizarea activității. Întrucât documentul nu a fost prezentat, edilul a cerut intrarea STB în insolvență, măsură aprobată ulterior de Consiliul General al Municipiului București.

Datele financiare prezentate de administratorul judiciar arată că STB a înregistrat pierderi de 767 de milioane de lei în perioada analizată, în timp ce trezoreria netă negativă a ajuns la 67 de milioane de lei.

În primele zece luni, veniturile societății au totalizat 1,2 miliarde de lei. Din această sumă, 1,01 miliarde de lei, reprezentând 81%, au fost utilizate pentru plata salariilor.

Salariul mediu brut lunar este de 10.700 de lei, însă există remunerații brute care ajung la 31.000 de lei. În același timp, compania avea 36 de categorii de sporuri, prime și indemnizații.

Organigrama STB cuprindea 10.137 de posturi, iar 4.876 dintre angajați au legături de rudenie. Dintre aceștia, 1.428 formează cupluri soț-soție. Datele prezentate de PMB arată și că peste 30 de familii au mai mult de zece membri angajați în societate. În structura companiei au fost identificate inclusiv ocupații considerate redundante, precum curieri, statisticieni, legători manuali și operatori de introducere și validare a datelor.

Analiza a vizat și numărul concediilor înregistrate de salariați. În anul 2025, angajații STB au acumulat 176.773 de zile de concediu medical și 321.706 zile de concediu de odihnă.

Potrivit datelor prezentate de administratorul judiciar, media concediilor medicale a fost de 60 de zile pe an pentru fiecare șofer, iar jumătate dintre episoadele de îmbolnăvire au început într-o zi de luni.

Un alt aspect semnalat privește numărul bolilor profesionale declarate la nivelul Capitalei. În perioada 2023-2025, în București au fost raportate 1.827 de astfel de cazuri, dintre care 1.654 au provenit de la STB. Astfel, compania a concentrat aproximativ nouă din zece boli profesionale declarate în București în intervalul respectiv.

În ceea ce privește datoriile, creditorii au solicitat înscrierea unor creanțe de trei miliarde de lei, din care aproximativ 1,63 miliarde de lei au fost recunoscute în tabelul preliminar. Totodată, costul anual estimat al gratuităților acordate pentru transportul public este de 288 de milioane de lei.

Verificările administratorului judiciar au vizat și contractele încheiate de STB. Potrivit Primăriei Capitalei, societatea a realizat achiziții de peste un miliard de lei într-un singur an, în condițiile în care o parte dintre serviciile contractate puteau fi efectuate cu resurse proprii. Deși aproximativ 1.500 de salariați lucrează în domeniul reparațiilor, circa 70% dintre intervenții sunt externalizate către 21 de societăți private.

Remus Borza a criticat această practică și a prezentat mai multe exemple privind activitatea din autobaze.

„Deşi STB are aproximativ 1.500 de angajaţi în zona reparaţiilor, circa 70% dintre lucrări sunt externalizate către 21 de firme private. Şi avem trei-patru tamponări în fiecare zi în incinta autobazelor, la manevrele de plecare de pe loc sau parcare, ca să dăm de lucru şi la firmele cu parbrize. La noi se sparg trei, patru parbrize în fiecare zi, ca să le ducem la privat, să schimbe parbrizele. Ba chiar am constatat cu stupoare că noi nici nu suntem autorizaţi RAR. Adică suntem societatea care administrează cel mai mare parc de vehicule din Bucureşti, dar noi nu avem autorizaţie RAR să reparăm motoare, cutii de viteze”, a spus administratorul judiciar.

Au fost constatate și diferențe între informațiile completate manual în documentele de exploatare și cele înregistrate de sistemele electronice ale vehiculelor. Aceste neconcordanțe privesc atât distanțele parcurse, cât și cantitățile de combustibil consumate. Administratorul judiciar estimează că diferențele ar putea indica un prejudiciu de aproximativ șase milioane de euro, însă situația urmează să fie verificată.

Primele măsuri de restructurare au inclus desființarea a 919 posturi vacante și emiterea de preavize pentru 796 de posturi ocupate. Totodată, au fost eliminate 44 dintre cele 163 de funcții de conducere existente anterior.

În total, organigrama urmează să fie redusă cu aproximativ 1.700 de posturi, iar obiectivul pe termen mediu este ca STB să ajungă la aproximativ 7.000 de angajați.

Restructurarea vizează inclusiv personalul de conducere a vehiculelor. Sunt prevăzute desființarea a 120 de posturi de șoferi de autobuze și troleibuze, dintr-un total de 3.508, precum și a 50 de posturi de vatmani, din cele 850 existente. Potrivit administratorului judiciar, vor fi avuți în vedere angajații cu abateri disciplinare, cei depistați sub influența alcoolului, cei cercetați pentru furt de combustibil sau care au probleme cu legea.

„Niciun angajator nu-şi permite să dea afară un om bun”, dă asigurări administratorul judiciar.

Reorganizarea presupune și renegocierea contractului colectiv de muncă. Numărul categoriilor de sporuri, prime și indemnizații a fost redus de la 36 la 32, fiind eliminate unele beneficii considerate nejustificate din punct de vedere economic.

Au fost modificate și condițiile privind salariile compensatorii acordate la plecarea din companie. Dacă anterior erau prevăzute între 16 și 20 de salarii compensatorii, noua formulă stabilește acordarea a două până la patru salarii, în funcție de vechime.

O altă măsură urmărește reducerea sumelor plătite firmelor private pentru reparații și utilizarea într-o proporție mai mare a atelierelor și personalului propriu al STB.

Pe lângă reducerea cheltuielilor, administratorul judiciar a prezentat mai multe schimbări privind funcționarea serviciilor de transport.

Compania introduce foaia de parcurs electronică, pentru monitorizarea kilometrilor efectuați și a consumului de combustibil prin intermediul informațiilor transmise direct de vehicule. Măsura urmărește reducerea diferențelor dintre evidențele manuale și consumurile reale.

În ceea ce privește achiziționarea titlurilor de călătorie, rețeaua de vânzare va fi extinsă prin parteneriate cu Meridian Taxi și Selpay. De asemenea, începând cu 1 decembrie, cele 300 de parcometre ale Companiei Municipale Parking București ar urma să permită și cumpărarea biletelor de transport public.

Primăria Capitalei a transmis că propunerile privind modificarea transportului public de noapte sunt încă analizate și că nu a fost adoptată o decizie în acest sens.