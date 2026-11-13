Administratorul judiciar al Societății de Transport București (STB), Remus Bogza, a prezentat vineri situația financiară și problemele structurale ale companiei, aflate în insolvență.

Acesta a afirmat că aproape jumătate dintre angajați au legături de rudenie între ei, iar sporurile acordate șoferilor pot duce la salarii brute de peste 25.000 sau chiar 30.000 de lei în anumite luni.

„STB e o societate de familie. N-aș vrea să spun o societate a clanurilor, că iarăși o să fiu interpretat. 4.876 de salariați sunt rude, dintre care vreo 1.400 soți și soție”, a declarat Bogza, într-o conferință de presă. El a precizat că există peste 30 de familii cu mai mult de zece membri angajați în companie, iar una dintre acestea are 20 de salariați.

Administratorul judiciar a prezentat și cifrele financiare ale societății. La zece luni, STB a înregistrat venituri de 1,2 miliarde de lei și pierderi de 767 de milioane de lei. Potrivit lui Bogza, fondul de salarii reprezintă 81% din venituri, respectiv aproximativ 1,01 miliarde de lei.

„Vedeți și dumneavoastră cât de mare e pierderea, de peste 65%, 67 de lei, adică suntem pe un cashflow negativ și salariile sunt aproape buză-n-buză cu veniturile”, a explicat acesta.

Bogza a mai spus că, la momentul începerii negocierilor pentru contractul colectiv de muncă, fondul lunar de salarii era de 106 milioane de lei, pentru 10.137 de posturi. Salariul mediu brut la nivelul companiei este de 10.700 de lei, iar vechiul contract colectiv prevedea 36 de tipuri de sporuri.

În urma negocierilor, numărul sporurilor a fost redus de la 36 la 32, măsură care ar genera economii de 25 de milioane de lei. De asemenea, salariile compensatorii au fost reduse de la 16-20 de salarii la două-patru, în funcție de vechime, cu un impact financiar estimat la 32 de milioane de lei.

Administratorul judiciar a atras atenția asupra ponderii sporurilor în veniturile șoferilor. Potrivit acestuia, acestea reprezintă peste 60% din venitul salarial, în timp ce salariul de încadrare este sub 40%.

„Conducătorii auto (...) au foarte multe sporuri, aceste sporuri înseamnă peste 60% din total venit salarial, cu alte cuvinte salariul de încadrare reprezintă mai puțin de 40% și toate aceste sporuri adunate fac ca anumite luni, anumiți șoferi să aibă salarii brute de peste 25, chiar 30 de mii de lei”, a afirmat Bogza.

El a anunțat eliminarea integrală a unui spor pentru lucrările pregătitoare de la intrarea în traseu, care presupunea verificarea fizică a vehiculului înainte de plecare.

„Acesta este un spor artificial, ca multe alte sporuri, care constă în inspecția fizică a vehiculului, dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact. Uite cum dădeam 2 milioane de lei pe lună, pe niște obligații, până la urmă, cât se poate de firești”, a declarat administratorul judiciar.

Bogza a criticat și prevederile referitoare la concedii. Potrivit acestuia, vechiul contract colectiv permitea între 25 și 33 de zile de concediu de odihnă, iar anumite categorii de angajați primeau suplimentar cinci-șapte zile. În unele cazuri, totalul ajungea la 40 de zile lucrătoare.

Administratorul judiciar consideră că principalul factor care a contribuit la dificultățile financiare ale STB a fost contractul colectiv de muncă, în special ponderea ridicată a cheltuielilor salariale.

„Am constatat o schemă supradimensionată și supraremunerată de personal. STB poate să funcționeze mult mai bine, mai eficient, cu o atitudine mult mai cuviincioasă față de călători și cu mai puțin personal”, a spus Bogza.

Din cele 10.137 de posturi existente, 919 posturi vacante au fost desființate, iar alte 796 de posturi au fost eliminate efectiv, fiind emise tot atâtea preavize.

Restructurarea a început la nivelul conducerii. Au fost desființate 44 de funcții de conducere din totalul de 163, urmând ca o nouă etapă, programată probabil pentru ianuarie-februarie, să reducă și mai mult numărul directorilor.

„În primul rând, am plecat cu boierii, plecând iarăși de la o zicală din popor: peștele de la cap se împute”, a declarat administratorul judiciar.

A fost eliminat și întregul compartiment al consilierilor generali. După reorganizare, organigrama STB ar urma să fie redusă cu 1.709 posturi, de la 10.137 la 8.428.

Bogza a susținut că procedura de insolvență poate deveni un exemplu pentru alte companii de stat și a afirmat că STB poate ajunge la stabilitate și profit dacă este administrată responsabil.

„Insolvența STB va face istorie în sensul că va demonstra faptul că și o companie de stat, care administrează un monopol, poate să genereze încredere, stabilitate și profit dacă este administrată corect și de o manieră responsabilă”, a declarat acesta.